Mil personas exigen la salida de Ence de la Ría de Pontevedra

Alrededor de un millar de personas participó este domingo en la manifestación contra la presencia del grupo papelero y energético Ence en la Ría de Pontevedra, a la espera de la resolución de la Audiencia Nacional sobre la legalidad o no de la prórroga concedida a la pastera.





Tras el paréntesis de 2020 por culpa de la pandemia provocada por la covid-19, la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) celebró este mediodía su tradicional marcha, que se inició simultáneamente desde las alamedas de Marín y Pontevedra.





Encabezada con una pancarta en la que se podía leer “Fóra da ría xa”, los manifestantes, entre los que había numerosos representantes del BNG y de Podemos y Anova, exigieron que se anule definitivamente la prórroga de 60 años concedida a la empresa pastelera en el año 2016.





“Ence debe salir de la Ría por defensa de la salud, de la economía y del trabajo”, declaró el presidente de la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, Antón Masa.





La APDR volvió a contar con el apoyo de organizaciones ecologistas, culturales y sociales de Galicia, así como con el del gobierno de Pontevedra que encabeza el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, que desde el inicio de su mandato se ha opuesto a la continuidad de Ence en la Ría.





La Audiencia Nacional retomó el pasado jueves 1 de julio sus deliberaciones sobre los recursos presentados contra la prórroga concedida a la fábrica para ocupar terrenos de Costas hasta 2073.





Tras una primera reunión, celebrada el pasado 22 de junio, los magistrados de la Audiencia Nacional decidieron continuar analizando toda la documentación aportada ante la "complejidad" del asunto sobre el que deben dictar una resolución.





O bien avalan la prórroga que el Gobierno de Mariano Rajoy concedió a la empresa pastera o, por el contrario, estiman los recursos presentados por el Ayuntamiento de Pontevedra y dos colectivos ecologistas contra una decisión que consideran ilegal.





“Sea cual sea la resolución, el problema no está resuelto y no se queda ahí”, advirtió el presidente de la Asociación pola Defensa da Ría, quien no descartó llegar a los tribunales europeos en caso de que la sentencia no sea favorable a sus intereses.





La manifestación finalizó enfrente de las instalaciones de la pastera, en el frente marítimo de Lourizán.





Allí, los trabajadores de Ence colgaron varias pancartas pidiendo la continuidad de la empresa por su temor a perder sus puestos de trabajo.