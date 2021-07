La residencia de O Bertón pondrá a Ferrol “na vangarda dos cuidados”

Se hizo de rogar pero tras conseguir el apoyo mayoritario de la corporación a la ubicación –prevista en O Boia l– y con el compromiso de complementarla con otro centro de mayores municipal en las inmediaciones de Parque Ferrol, ayer la residencia de O Bertón daba un paso más, previo e imprescindible, para su construcción, con fondos de la Fundación Amancio Ortega.



La conselleira de Política Social, Fabiola García, y el alcalde, Ángel Mato, firmaron el convenio que posibilitará la cesión de la parcela municipal prevista para levantar la residencia de mayores de 120 plazas, que se enmarca en el programa de promoción autonómica “Como na Casa”.



El acuerdo recoge una cesión a la Xunta a través de una mutación demanial y la entrega queda vinculada a la utilización de la parcela para este fin. La obra correrá a cargo de la Fundación Amancio Ortega y una vez finalizada pasará manos de la Xunta para su gestión.



El regidor, Ángel Mato, valoró el acuerdo y recordó que “a relación entre institucións é básica para garantir os servizos á cidadanía” Defendió la ubicación, explicando que “era importante achegala á zona urbana e á cidadanía, para que puidese estar máis próxima á vida cotiá da cidade e integrala nun barrio en crecemento”.



Asimismo, agradeció el compromiso de la Fundación, que sufragará el coste de la infraestructura, cifrado en torno a los doce millones, y destacó “as achegas tan importantes que ten realizado a Galicia en materia de benestar social.”, resaltando que la colaboración para alcanzar un buen camino en la construcción y en la gestión “está máis que garantido”.



Por su parte, la conselleira aseguró que con esta nueva infraesructura Ferrol estará “á vangarda no eido dos coidados”.



Además de las 120 plazas con que cuenta la residencia, dispondrá de unidades psicogeriátricas en las que trabajarán de forma directa 110 personas, convirtiendo el centro de O Bertón en un modelo das “residencias do futuro” de Galicia.



En este sentido Fabiola García recordó que Ferrol fue ya pionera en 1977 “ao ter a primeira residencia de maiores pública de Galicia” y ahora, cuatro décadas más tarde y en un contexto diferente “Ferrol volverá ser referente no mesmo ámbito das personas maiores”.



El grupo municipal del BNG no dejó pasar la oportunidad de recordar que este cambio de ubicación supone, a su juicio, “un dobre engano do PP e o PSOE coa veciñanza de Santa Icia. Primeiro cando lles prometeran que a residencia ía ser ubicada nunha parcela do Boial e que dun día para outro decidiron trasladala e segundo, cando aseguraron que se construirá outra nese barrio para a que a día de hoxe non hai un proxecto, nin dotación, nin modelo de xestión”.