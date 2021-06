Hace 25 años: Homenaje a Rafael Bárez y reforma del Arquitecto Marcide

El periódico del 30 de junio de 1996 abría su edición con los 900 millones que la Lotería repartió en La Coruña y la reforma del hospital Arquitecto Marcide.









Ferrol recuerda al fallecido Rafael Bárez con una plaza

"Hoy vivimos con muchos problemas, pero vivimos en libertad". Con estas palabras cerró su intervención en el acto de inauguración de la plaza de Rafael Bárez el actual alcalde de Gijón, Vicente Álvarez Areces. El regidor municipal de la ciudad asturiana participó, con más de un centenar de personas, en los actos organizados en memoria del abogado laboralista recientemente fallecido, que ayer fueron especialmente emotivos por la presencia de su viuda, Victoria Fernández Flórez, y de sus hijos.





La suerte se fue de vacaciones al barrio coruñés de Agra del Orzán

Comenzó la operación salida y la fortuna hizo escala en La Coruña. Difícilmente podrán olvidar los vecinso del barrio del Agra del Orzán el número 56.177. Los premiados y los no premiados. Unos porque dese ayer son algo más ricos o un poco menos pobres. A los otros les asaltará la zozobra. La suerte pasó de puntillas delante de su puerta. La administración número 27 vendió doce series del primer premio del sorteo especial de la Lotería Nacional entre medio centenar de vecinos. El número reparte cerca de 900 millones en la ciudad.





El Arquitecto Marcide será totalmente renovado de aquí al 2005

El nuevo Arquitecto Marcide contará con un área separada de atención a pacientes agudos y terminales, así como a convalecientes y creará un área sociosanitaria para pacientes de estancia prolongada y una unidad de cuidados paliativos que se ubicarán en el edificio del Novoa Santos. Asimismo, se procederá a la incorporación de una serie de especialidades que actualmente se encuentran fuera de cartera, como la de patología de riñón y que en el futuro puedan tener una importante demanda social.









Los "Amigos do Can" rechazan la normativa sobre el paseo de perros

La recién bautizada "Asociación Amigos do Can" rechaza los horarios establecidos para el paseo de los perros que ha establecido la normativa municipal, considerándolos "no oficiales", puesto que "no se han explicado públicamente por el señor Molíns", según informó el presidente de la agrupación, Anxo González Vilariño. A raíz de este desacuerdo, han decidido solicitar al concejal de servicios, Manuel Molíns, una reunión para discutir la normativa.





Los goles llegaron cuando no hacían falta

Bonito encuentro en un partido en el que ninguno de los dos equipos se jugaba nada, lo que posibilitó fútbol de ataque que agradecieron los espectadores. El Racing, sobre todo en la primera parte, realizó quizá el mejor partido de la temporada llegando con mucha facilidad a la meta de Rodri, pero desperdiciando muchas oportunidades de gol, igual que toda la temporada. Racing 3-Levante 2.