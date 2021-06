El parque eólico Caaveiro afectaría a muros protegidos por la Unesco

La Comunidad de Montes Veciñais en Man Común de Marraxón alerta “da desfeita que se produciría no patrimonio cultural se sae adiante o actual proxecto de construcción do denominado Parque Eólico Caaveiro”.



Según los propietarios de montes del lugar, el proyecto –que se encuentra ahora en fase de exposición pública– implica que “a vía de servizo que se prevé construír para a montaxe dos dous aeroxeneradores de Marraxón, un na zona de Fene e outro na de Neda, así como as liñas de evacuación dos mesmos, prevista nun gran treito en terreos de monte comunal, conlevaría a total destrución de centos de metros de valado de pedra seca en todo o linde ao leste das parcelas de Coto do Rei e Cal do Foxo con propiedades particulares”.



Estiman los propietarios de la zona que la referida actuación implicaría “a desaparición de máis dun quilómetro destes valados protexidos pola Unesco”.





Patrimonio Cultural Inmaterial





España, junto con otros países como Francia, Italia, Croacia, Chipre, Eslovenia y Suiza, forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad con respecto a los conocimientos relacionados con las técnicas y el arte de construir muros en piedra seca. Este arte, del que hay constancia en los montes de Marraxón, en Fene, consiste en apilar piedras sin usar ningún otro elemento de construcción, salvo, en algún caso, algo de tierra seca. Este tipo de muros están muy extendidos dentro y fuera de las zonas habitadas en la mayoría de las regiones rurales de los referidos países, como destaca la propia Unesco.



La estabilidad de la estructura de piedras se obtiene gracias a la selección y colocación sumamente cuidadosa de las piedras. Con estos muros se han creado diferentes tipos de hábitats humanos, así como estructuras para la agricultura y la ganadería que han configurado paisajes muy numerosos y variados, como señalan desde la Unesco.