El castillo de San Felipe recibe a los visitantes con aires renovados

Las áreas de Turismo y Patrimonio Histórico han dado un paso más en la mejora del castillo de San Felipe, con la habilitación del centro de divulgación a la entrada de la fortificación, como primer punto para informar a los que llegan de visita, que ya ha concluido su montaje y que se enmarca en las actuaciones que se están llevando a cabo en el castillo con cargo a los fondos del proyecto MMIAH (Maritime, Military and Industrial Heritage of the Atlantic Area Coast).





Aunque no se trata de una invertención de gran calado –en torno a 15.000 euros de inversión– sí ha mejorado notablemente la imagen que se lleva el visitante a llegar al monumento declarado BIC, al tratarse de un espacio que contaba con numerosas humedades y que, como reconoció la responsable de Patrimono Histórico del Concello, Eva Martínez, “non era axeitado que un ben destas características patrimoniais e de propiedade municipal tivera esta primera imaxe para o visitante polo que foi imprescindible este lavado de cara”.





No solo los turistas se benefician de esta actuación sino el propio personal que presta el servicio de atención al público, que cuenta ahora con un espacio propio para facilitar la información.





El centro de divulgación cuenta con una persona de atención al público, pantallas con un vídeo sobre el castillo y folletos y material turístico no solo de la fortificación sino con otros recursos turísticos de la ciudad. Además, se pretende que, poco a poco, se vaya completando y mejorando la oferta que se ofrece a quien visita San Felipe.





Esta actuación se irá completando con obras pendientes que concluirán esta misma semana, como la batería baja o trabajos menores en los aseos.





Está previsto que a día 1 de julio estén listas y recepcionadas todas las obras en marcha concernientes al castillo de la ría.





Entre los espacios que van cobrando vida en el castillo en los últimos tiempos está también el edificio de Cureñas, que funciona como lugar expositivo –acoge la muestra permanente sobre la Batallas de Brión– y cultural y que hoy mismo, a las 12.00 horas, será escenario de la presentación del libro de Germán Segura “Año 1800. Ataque británico a Ferrol”.





Con estas iniciativas, explicó la concejala de Patrimonio Histórico, “estamos a dar os primeiros pasos na rehabilitación da fortaleza, tanto estructuralmente como no camiño de dotar de contidos estes espazos”.