Los comités de Navantia piden al pleno de Ferrol su apoyo para la construcción del dique seco

Los comités de empresa de Navantia Ferrol y Fene presentaron ayer mediante registro una moción para su debate en el pleno de esta tarde sobre el futuro de los astilleros de la ría. El escrito, que espera obtener el apoyo unánime de la corporación ferrolana, recuerda que desde hace casi tres lustros el grupo naval no ha conseguido ningún nuevo contrato internacional de construcción de fragatas y que por ello, para ser competitiva en este mercado, la empresa debe llevar a cabo la transformación de los astilleros.





En este sentido, los sindicatos señalaron en la moción que, según el estudio de 2017 realizado por el centro tecnológico Romero Landa y la consultora McKinsey –y que en su momento parecía abrir la puerta a la renovación completa de las instalaciones de la ría–, concluía que era necesaria “unha transformación integral” de los astilleros que permitiese “concentrar todos os procesos de forma que se pasase da construcción en grada a facelo baixo dique cuberto”. La infraestructura, que el comité reitera que quedaría amortizada con la construcción de las F-110, sería el eje fundamental de los astilleros.





El problema, apunta el organismo sindical, es que el grupo naval presuntamente “está a invisibilizar calquer investimento no centro de Ferrol que non sexa o obradoiro de sub-bloques”. Así, los comités censuran que, por un lado, no se están haciendo inversiones en otras áreas donde son necesarias –como Carenas o Turbinas–; y por otro, que sin el mencionado dique cubierto el nuevo taller sería irrelevante e incluso contraproducente, dado que “está planeaqdo para o estaleiro do futuro e non para o actual”, empeorando “os procesos”.