Galicia propone que la mascarilla se mantenga en exterior sólo cuando no haya metro y medio de distancia

La propuesta que Galicia defenderá en el Consejo Interterritorial de Salud es que se retire la obligatoriedad de mascarilla en los espacios exteriores con carácter generalizado y solo se mantenga cuando no se pueda cumplir la norma de metro y medio de distancia. Sería necesario su uso en terrazas --salvo en el momento del consumo-- al no poder mantenerse esta distancia entre personas, pero no, por ejemplo, en un paseo entre convivientes.







En su comparecencia, tras reunirse en la pasada jornada el comité clínico, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se ha quejado de que el Gobierno no haya informado de su plan en las comunidades, y ha defendido que la propuesta de Galicia es "clara" y "sólidamente construida" en base a criterios médicos, si bien ha matizado que se modificará si así lo exige un real decreto del Ejecutivo estatal.





En el caso de los ayuntamientos con nivel máximo de riesgo (más de 500 casos por cada 100.000 habitantes) --en este momento no hay ninguno en Galicia-- habría que mantener la mascarilla en el exterior. Y Feijóo ha remarcado que "será obligatorio", en todo caso, llevarla "siempre encima". "Formará parte de nuestras pertenencias obligatorias", ha sentenciado.

Al igual que en el caso de los aforos, la idea es que la norma entre en vigor --en este caso habrá que estar pendientes de la decisión estatal, que podría modificar el plan de la Xunta-- desde este sábado.