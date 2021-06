El Somozas se queda sin el objetivo

Seguirá el Somozas la próxima temporada en la última categoría del fútbol nacional. Ayer, en el partido que lo enfrentó al Arosa, tenía la oportunidad de acceder a Segunda RFEF, que a partir de la próxima temporada será el cuarto nivel del fútbol español, pero la derrota que encajó le impidieron conseguir el premio con el que quería despedir la temporada. A la escuadra verdiblanco le faltó la puntería que, en cambio, sí tuvo el rival para llevarse la victoria y, de esta manera, algo que sabe como un ascenso aunque no lo sea.

A punto estuvo de desequilibrarse la balanza en favor del Somozas a los pocos minutos con una mala cesión a su portero de Garrido, que en realidad lo que hizo fue dejar a Pedro Beda mano a mano ante Marcos Souto, que rechazó el disparo del rival. El cuadro local, sin embargo, no desaprovechó la segunda ocasión que tuvo y, cuando aun no se habían jugado diez minutos de encuentro, se adelantó en el marcador gracias al tanto de Fontán.







Empuje





No cambió demasiado el encuentro con este gol, porque el Somozas seguía llevando el peso de la posesión –incluso dispuso de una gran ocasión para empatar nada más encajar–, aunque en realidad era el Arosa el que parecía tener el control del partido. De hecho, en uno de sus acercamientos a la portería visitante, un disparo lejano no pudo ser despejado bien por Marcos Souto, por lo que la pelota quedó muerta en del área para que Kilian marcase el segundo tanto de los locales y encarrilase la victoria .





La desventaja que tenía en el marcador obligó al Somozas a tomar, sin rubor, el dominio. Incluso fue capaz de plantarse unas cuantas veces cerca de la portería local, pero en realidad no llegó a conseguir el tanto que revitalizase sus opciones de, al menos, mandar el partido a la prórroga para ganar en el tiempo extra –la mejor clasificación del Arosa en la liga regular hacía que el empate lo favoreciese–.





Pablo Rey, Iago Blanco, Marcos Álvarez, Luis Chacón... Casi todos los efectivos de ataque de la escuadra visitante dispusieron de ocasiones para reducir distancias en el marcador, pero unas veces su falta de puntería y otras el acierto del meta Álex Cobo hicieron que la victoria se quedase en el bando arousano, que celebró al final su acceso a una categoría en lo que parece, más que nada, un ascenso.