O martes tiven ocasión de asistir á presentación do proxecto “Sabores Ilustrados no Camiño Inglés”, a carón do seu quilómetro cero, na oficina de turismo do peirao de Curuxeiras, organizada por Cites Ferrol co apoio da Xunta e do Concello de Ferrol.



Saben que son devoto deste tipo de iniciativas. Unha nova campaña que mistura o Ferrol Ilustrado co Camiño Inglés e a promoción da enogastronomía local. Ademais, en catro idiomas, para achegarse a todo posible peregrino que decida comezar aquí a súa viaxe a Santiago.



Vai na liña de fomentar e desenvolver Ferrol como destino turístico, pero tamén ten a virtude de combater a baixa autoestima que hai en algún sector da cidadanía. Si, temos potencial. E esta iniciativa tamén ponlle valor ao noso patrimonio, entendido este en sentido amplo. Somos un espazo urbano irrepetible. Saboreemos a certeza de estar onde comeza o mundo e que leva o nome da nosa cidade.