No estará el equipo español de arco recurvo en los Juegos Olímpicos de Tokio. La escuadra compuesta por los ponteses Miguel Alvariño y Daniel Castro, además de por el burgalés Pablo Acha, no fue capaz de hacerse con una de las tres plazas olímpicas que se pusieron en juego ayer en Preolímpico disputado en París. La derrota que sufrió ante la formación de Estados Unidos en los cuartos de final de este evento lo apeó de esta posibilidad –que, además, permitiría a estos tres arqueros competir en el cuadro individual–.



Las cosas ya no empezaron demasiado bien para la selección española en el “round” disputado por la mañana. En él, el equipo español logró la novena posición gracias a los 1.986 puntos que sumó gracias a la actuación de Alvariño –vigésimo octava, con 667–, Acha –cuadragésimo quinto, con 661– y Castro –quincuagésimo quinto, con 658–. De ahí que la formación nacional ya no quedase exento de la primera ronda, en la que se enfrentó al combinado de Polonia.



Llegadas las eliminatorias, los arqueros españoles empezaron a dar lo mejor de sí mismo. Así, el encuentro frente a la formación de Polonia –vigésimo cuarta en el “round”– lo saldaron con un claro 6-2 –tras perder el primer set, Alvariño, Castro y Acha fueron subiendo sus prestaciones en los siguientes parciales– que le dio el pase a octavos de final. Y en esta ronda, el cuadro español se enfrentó al combinado de Canadá –noveno en la previa–, al que derrotó (5-3) tras empatar tres de los cuatro sets disputados y ganar el otro.









Favorito





Ya en cuartos de final, el equipo de España se topó con el que había sido el mejor en el “round” previo, el de Estados Unidos, que también lo fue al final de la competición para lograr el billete olímpico. Lo demostró el combinado norteamericano al ganar los dos primeros parciales con bastante superioridad, lo que ponía a España contra las cuerdas.



Y, a pesar de que el trío español se llevó la tercera manga para creer en la remontada, el equipo de Estados Unidos no dio opción en el cuarto parcial para hacerse con el triunfo.