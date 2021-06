El BNG reclama concreción en el traslado de alumnos al IES Breamo

El BNG acaba de presentar en el Parlamento varias iniciativas para demandar que la Consellería de Educación concrete medidas respecto a los ratios, instalaciones y dotaciones de personal derivadas del traslado de 150 alumnos del IES Fraga al IES Breamo de Pontedeume –actualmente con 350– como consecuencia de convertir el primero en un Centro Integrado de Formación Profesional a partir del próximo curso.



Una decisión que se ha encontrado con el rechazo de una parte de los padres afectados que reclaman a la Xunta más información sobre el proceso. “A decisión da Consellaría estáse a prantexar con total opacidade, toda vez que se prescindíu do necesario diálogo coa comunidade educativa; carecendo ademáis dun proxecto concreto axustado á realidade na que se vai implementar e, por suposto, recursos para levalo a cabo. Todo isto, fomentando un clima de incertidume e preocupación nas 500 alumnas e alumnos e das súas familias, privadas da necesaria información”, asegura el diputado Ramón Fernández Alfonzo.



Además de los dos centros mencionados, la decisión de Educación también afectará a los entros adscritos a saber: CEIP Andrade, CEIP Eladia Marino (Cabanas) CEIP Couceiro y CPI Castro Baxoi (ubicado en Miño que cambió hace años la adscripción para el bachillerato de Betanzos a el IES Breamo); así como también los concertados de la Grande Obra de Atocha y Luis Vives.



El traslado del alumnado incrementará en un 43% los alumnos del IES Breamo. A este respecto “Mon” Fernández aseguró que “non cabe pensar que unha medida dese calibre poida levarse a cabo sen ampliar instalacións, redeseñar espazos e reforzar a plantilla en todos os ámbitos. De feito, segundo datos aportados por persoas da comunidade educativas, só en aulas precisaría 6 máis, sen ter en conta os desdobres que están a facer en ambos centros e, a maiores, precisarían máis aulas TIC, laboratorios, biblioteca, taller de tecnoloxía, dotacións deportivas, servizos hixiénicos, espazos exteriores, etc.”.



Los nacionalistas también se preocupan en las iniciativas trasladadas al Parlamento por el aumento de ratios derivado de esta falta de instalaciones. Una medida que, según el diputado del BNG, “colisiona totalmente coa prática que nos últimos anos estivo a facerse nos dous centros –Fraga do Eume e Breamo– no sentido de facer desdobres necesarios para obter a calidade educativa actual”