Reclaman que los mayores de 21 años puedan permanecer en los centros de educación especial

La ANPA del centro de educación especial Terra de Ferrol quiere recabar el apoyo de la corporación municipal en su demanda a la Xunta de que se modifique el reglamento que impide la continuidad de alumnos con discapacidad en los centros de educación especial cuando superen los 21 años de edad, con el fin de completar su formación académica.





Este apoyo se buscará a través de una moción plenaria que elevará a la próxima sesión el grupo municipal del BNG.





El portavoz de esta formación, Iván Rivas, acompañado de representantes de la ANPA del centro educativo ferrolano explicaron ayer esta situación, que obliga a los mayores de esta edad a “acudir a un centro de asistencia de promoción a discapacidade, que non existen en todas as cidades e o que hai en Ferrol, O Souto de Leixa, un centro público con xestión privada, ao noso entender non reúne todas as condicións que debe reunir. Son centros asistenciais que non son educativos, co cal cando rematan a súa educación remata tamén a posibilidade de que se sigan formando”, explicó María del Carmen Rego.





Por su parte, Rivas, indicó que su grupo recoge esta propuesta de demanda de los padres de jóvenes con discapacidad del CEE Terra de Ferrol y recordó que excepcionalmente Educación acordó en 2020 que el actual curso se mantendría esta escolarización. Ahora, las Anpas de estos centros piden que mientras no se modifique el decreto se permita la escolarización el próximo curso aun cuando se superen los 21 años si no se alcanzó la evaluación positiva en los programas formativos de FP Básica y de preparación para la vida adulta.





El BNG señala que la pandemia ha impedido el avance de estos jóvenes y provocado retrocesos en sus necesidades de desarrollo colectivo y personal y “non podemos ser indiferentes ao que esta a acontecer”.





Las Anpas aseguran que llevan desde marzo esperando una reunión con el Conselleiro de Educación.