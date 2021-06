La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, remitió un documento a la Consellería de Educación en la que se detallan las principales necesidades de reparación de los centros educativos del municipio. Así se acordó en al reunión telemática mantenida esta semana por el gobierno con el secretario xeral técnico, Manuel Vila.



Entre las necesidades más acuciantes se encuentra la reparación de las cubiertas de los CEIP da Gándara, A Solaina y Virxe do Mar donde todavía hay instaladas chapas de fibrocemento y que provocan humedades en el interior de los edificios.



También se requiere a la Xunta que priorice la sustitución de ventanas, calderas y radiadores de los centros. Es el caso del CEIP Piñeiros que lleva desde 2017 reclamando un cambio de caldera Los aseos de colegios como A Solaina, Ponte de Xuvia, Piñeiros y O Feal también necesitan de actuaciones integrales, señalan desde el Concello.



La alcaldesa reiteró su predisposición a “chegar a un acordo de colaboración coa Consellería de Educación, mantendo o compromiso de analizar e acordar entre ambas administracións as prioridades nesas actuacións co fin de proceder a levalas a cabo á maior brevidade”.



Ferreiro también aprovechó el encuentro mantenido con el responsable autonómico para demandar a la Xunta, una vez más, la construcción de un colegio de Primaria en la zona de O Alto, único barrio que carece hasta ahora de él y un Centro Integrado de Formación Profesional en la ciudad que ofrezca los ciclos de Transporte e Loxística y de Comercio Internacional.