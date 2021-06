Xunta y Navantia, de acuerdo con exigir al Gobierno que se posicione sobre el dique

La hoja de ruta del nuevo calendario de movilizaciones fijado por los sindicatos de la antigua Astano y Navantia para exigir carga de trabajo para los astilleros prosiguió en la jornada de ayer con un encuentro con el vicepresidente segundo y conselleiro de Industria, Francisco Conde. La reunión de trabajo se desarrolló en instalaciones del edificio de la Xunta en Ferrol.



Al término del encuentro el presidente del comité de empresa de Navantia, Emilio García Juanatey, valoró positivamente la reunión mantenida con el conselleiro en tanto en cuanto durante la misma se han producido “coincidencia de criterios en moitas das nosas prioridades”, aseguró García.



Durante la reunión se visibilizaron esas prioridades, que pasan por exigir al Gobierno de Sánchez que se posicione con respecto al dique cubierto, “unha das pezas clave para a transformación do asteleiro”, puntualizó García Juanatey. Otro aspecto clave a tener en cuenta de cara al futuro del astillero que quedó patente durante la reunión de ayer es mejorar la formación de los trabajadores “a fin de mellorar a empregabilidade dos traballadores da comarca para o que estudiaremos a forma de poñer en marcha unas canles de comunicación para coñecer as necesidades existentes de cara a mellorar a cualificación dos traballadores”, inciden desde el comité de empresa.





Mercado eólico





Durante las conversaciones con Francisco Conde se habló también de la importancia que supone para este sector la eólica marina, un mercado fundamental que, según salientan desde los sindicatos, requiere del empuje de todas las administraciones. “É fundamental contar co apoio das institucións porque Fene é punteiro a nivel europeo e case mundial neste eido, e a chegada de novos contratos pode axudarnos moito a mitigar as fluctuacións que se producen de xeito habitual no sector naval”.



Al margen de estas tres líneas de impulso que no dependen directamente de los trabajadores sino de la implicación de las administraciones, la situación es muy incierta para los empleados de los astilleros, especialmente los de la industria auxiliar, así que el calendario de movilizaciones se mantendrá, siendo lo más inmediato la presentación de una moción en el pleno del Concello ferrolano el día 24.