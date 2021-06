Nueva protesta del naval para exigir carga de trabajo hasta las F-110

La tensión continúa en aumento en las instalaciones de Navantia Ferrol ante la perspectiva de casi un año de subactividad hasta el inicio de la construcción de las fragatas F-110, previsto para la primera mitad de 2022. A consecuencia de esta situación, los trabajadores de la principal y las industrias auxiliares realizaron ayer un nuevo acto de protesta frente a las puertas de la antigua Bazán para exigir carga de trabajo y evitar los despidos de centenares de empleados de las empresas complementarias.



Así, frente a una barricada de fuego –en un principio la protesta iba a ser una marcha hasta la delegación de Hacienda en Ferrol, pero se decidió celebrar una concentración en el último momento–, varios centenares de operarios y representantes sindicales bloquearon las puertas de la factoría durante aproximadamente una hora.









Actividad variable





Tal y como adelantó ayer el presidente del comité de empresa, Emilio García, el nivel de actividad dentro de la plantilla principal es variado. “En determinadas áreas de produción, como aceiros, non hai traballo, en outras si; polo que non é un nivel de subactividade tan elevado coma esperabamos”, señaló el representante. A modo de ejemplo, el presidente del comité destaca Ingeniería, que están “por riba da súa capacidade despois do esforzo que fixeron para pasar a PDR”.



Sin embargo, esta situación es muy diferente en el caso de las auxiliares, por lo que desde el organismo de representación reiteran la necesidad de contar con un buque puente hasta el inicio de las fragatas. “A única posibilidade que teriamos sería facer un ‘Cantabria’ xa –un Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC), más grande que el Buque de Acción Marítima (BAM) que solicita la Xunta–, o outro que poderiamos facer xa se nos metería moi lonxe no tempo”.









Incorporaciones





En cuanto a la convocatoria de 2019 para la incorporación de profesionales sénior, el presidente del comité adelantó que posiblemente “teñan a posta en común esta semana” para sacar las listas de titulados, mientras que “empregados e operarios sénior faltaban só os administrativos, así que deben estar xa listos”.



Del mismo modo, Emilio García señaló que Manpower, empresa elegida para llevar parte del proceso de selección, accedió a su petición de cambiar el personal para este nuevo proceso, dados los problemas surgidos con el anterior equipo.









Respuesta





Por su parte, fuentes de la empresa quisieron matizar ayer la situación de carga de trabajo en los astilleros de la ría, apuntando que, con la excepción de la unidad de Producción, el resto de áreas tienen carga de trabajo.



Como ya había señalado el presidente, Ingeniería se encuentra a pleno rendimiento –con 200 empleados más otros 70 en Ingeniería de Producción–. Del mismo modo, tanto Compras como Reparaciones continúan completamente operativas, esta última con cinco contratos activos.