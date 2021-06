La importancia de que no bajemos la guardia frente al coronavirus

Ahora mismo parece que lo único que es importante en este país es saber si vamos a poder pasear este verano por la calle sin llevar mascarilla. Nadie se acuerda ya de que todos los días hay alguien que pierde la vida en España por culpa del coronavirus ni de que en otros países, tal vez más precavidos, están más que preocupados con la proliferación de variantes. En estos momentos no sabemos si las vacunas son efectivas frente a estas mutaciones del virus y, aún así, solo queremos ir a la playa y que no se nos quede una antiestética mancha blanquecina en nuestros rostros morenos. Y el problema radica en parte en que es el propio Gobierno el que favorece esta minusvaloración de la situación. Ojalá que tanta dejadez no tengamos que pagarla en breve. FOTO: carolina darias, ministra de sanidad | aec