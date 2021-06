De pies a cabeza con el Racing

Ya son ocho los futbolistas que tienen asegurada su presencia en la plantilla 21/22 del Racing. El portero Diego Rivas y el delantero Joselu fueron los últimos en confirmar su continuidad al prorrogar sus vínculos una campaña más. De esta manera, el cuadro verde seguirá contando con dos de los jugadores más empleados la pasada campaña, en la que jugaron 23 de los 24 partidos de que constó el campeonato liguero de Segunda B, además del duelo de la Copa RFEF .





“Aquí es donde quiero estar, el club con el que me siento identificado y que, aun encima, me ha transmitido su confianza”, argumentó el cancerbero naronés para explicar las razones que lo llevaron a la renovación de cara a la que será su cuarta temporada consecutiva en el club. De ahí que su intención sea la de aportar su granito de arena para “crear un vestuario fuerte, unido, que a largo plazo es clave para conseguir resultados”. Además, a nivel individual su intención es la de jugar el mayor número posible de partidos. “Desde donde me toque, espero ayudar a que Racing consiga sus objetivos”, formuló el meta racinguista.













Rivas, que está convencido de que Primera RFEF va a ser una categoría muy competitiva, recuerda que el Racing se va a encontrar en ella a “grandes rivales con mucho presupuesto”. Sin embargo, está convencido de que “nosotros vamos a ser un rival difícil y incómodo para cualquiera”, lo que debe hacer que el cuadro verde acaba lo más arriba posible, “porque para este proyecto subir a Segunda es objetivo más pronto que tarde”





Realizador

Para Joselu, mientras la siguiente será la octava temporada en el Racing. En ellas se ha convertido en el segundo máximo goleador de la historia de la entidad, con 96 tantos.Así que su intención para el presente ejercicio es el de sumar el mayor número posible de dianas para ayudar al cuadro verde a acabar lo más arriba posible en la tabla.