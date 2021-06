El Concello replica a Ethel Vázquez y asegura que las llaves del saneamiento de A Malata llegaron el lunes

El portavoz del gobierno municipal, Julián Reina, matizó ayer las declaraciones que la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, realizó en su visita a Ferrol el pasado lunes asegurando que no fue hasta ese mismo día cuando el Concello recibió la documentación del saneamiento de A Malata y las llaves de la infraestructura.





Vázquez había explicado que los trabajos del interceptor llevaban “meses” finalizados y que su puesta en funcionamiento estaba a expensas de que la administración local completase la conexión eléctrica. Sin embargo, Reina afirma tras la Comisión de Urbanismo que la recepción de la obra por parte de Augas de Galicia no se formalizó hasta el 28 de mayo, “tal como consta na acta asinada por representantes da Administración autonómica, da UTE adxudicataria e do director de obra”, en la que, añadió, “non consta ningún espazo para representante do Concello de Ferrol”.





Reina anunció, no obstante, que el sistema se activará “proximamente”, puesto que “o tanque de tormentas situado nas inmediacións de FIMO xa dispón de conexión eléctrica, pese a que o Concello recibiu as chaves hai só dous días”. Además, la suministradora de energía ha comunicado que pronto habrá tramitado la conexión de las demás instalaciones “solicitada polo Concello”.





Boyas sin retirar

Al margen de las gestiones del ejecutivo local, todavía hay tareas pendientes por parte de Augas. Es el caso, apuntó Reina, de la retirada de las boyas que cortan el flujo de agua hacia la infraestructura para evitar que el colector se llene antes de su entrada en servicio. Según explicó, el organismo informó el martes por teléfono de que las retirará coincidiendo con la finalización de las conexiones eléctricas.





Por otra parte, el Concello recibió el 27 de mayo el borrador del convenio para ejecutar el saneamiento del río da Sardiña, valorado en unos 900.000 euros. Reina señaló que los servicios jurídicos del Concello están en estos momentos analizándolo “para poder darlle trámite á maior brevidade posible”.