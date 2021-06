La inserción laboral de los alumnos del curso de reforma de interiores supera el 50%

Concello, Cáritas y Asociación Provincial de Empresarios da Construción –Apecco– cifraron en más del 50% el porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que ha conseguido un empleo tras realizar el curso de reforma de interiores y revestimientos que se desarrolló en los últimos meses en el Centro de Emprego Municipal y en empresas colaboradoras.





Así, 13 de las 16 personas beneficiarias completaron las prácticas en empresas de la comarca y siete de ellas consiguieron un puesto de trabajo. Otra está a la espera de ser contratada y los otros cinco, explicaron, “contan con serias posibilidades de atopar un emprego a curto prazo”.





Además de la cesión de las instalaciones, el Concello aportó algo más de 8.500 euros a través del área de Emprego para poner en marcha un proyecto con el que las tres partes implicadas buscaban ofrecer una salida laboral a personas en situación de vulnerabilidad y, también, cubrir la demanda en un sector que, según explicó el presidente de Apecco, Diego Vázquez Reino, tiene en estos momentos un déficit de mano de obra.





“Continuidade”

En su intervención, el alcalde, Ángel Mato, reconoció que no esperaban tal nivel de inserción y adelantó la “total disposición” del Concello para “darlle continuidade a esta acción formativa no futuro”, pues, manifestó, “queda demostrado o retorno dos fondos públicos que se destinan a ela”. Subrayó además que entre los ya contratados y los aspirantes a serlo la inserción laboral se sitúa en “por riba do 70%”.





Vázquez Reino, por su parte, destacó que “por primera vez” una administración pública se implique en una iniciativa de estas características –cofinanciada con fondos europeos– y la directora de Cáritas Diocesana de Ferrol, María Victoria González, valoró especialmente la implicación de las empresas en las que los alumnos hicieron las prácticas, pues, de ese modo, pudieron “traballar e confiar nas súas capacidades”.