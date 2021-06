El Valencia ya no es enemigo de Batman

El Valencia ha dejado de ser uno de los archienemigos de Batman. Después de años de batalla por los derechos de uso del murciélago en el logo del club, DC Cómics ha aceptado que la entidad ché pueda lucir el logo en los productos que quiera siempre que no lleven a confusión con el héroe de Gotham o cualquier otro personaje de la trama. Una pena que no puedan explotar ese filón, ver a un villano vestido de futbolista que atacase lanzando faltas tendría su gracia. Aunque igual al Valencia no le haría gracia ser el malo. Un pequeño peaje por alcanzar la fama. FOTO: El logo de la discordia | EFE