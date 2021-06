La Diputación lleva al congreso B-Travel de Barcelona el proyecto de geoparque Cabo Ortegal

Los proyectos supramunicipales de parques patrimoniales entre los que se encuentran el del geoparque Cabo Ortegal serán los protagonistas de la intervención de la Diputación de A Coruña en la feria B-Travel de Barcelona que se celebrará del 11 a 13 de junio.



“Queremos promocionar en B-Travel o modelo de xestión de cooperación supramunicipal dos parques que se están creando arredor do patrimonio natural e arqueolóxico como ferramentas de especial relevancia para a súa protección, difusión e posta en valor. Levamos un conxunto de proxectos que poden centrar a atención de profesionais que se dan cita na feira de Barcelona que, ao noso ver, é unha interesante plataforma para a súa difusión”, indica el vicepresidente provincial Xosé Regueira que participará en la jornada profesional de Turismo Industrial en un programa en el que también se presentará el proyecto de Reserva da Biosfera das Mariñas e Terras do Mandeo, el primer destino de ecoturismo certificado de Galicia por parte dl técnico Diego López y el presidente José Antonio Santiso Miramontes.



La participación de la institución en la feria de Barcelona se fraguó en Fitur. “Como comprobamos en Fitur, os nosos xeodestinos son de especial interese para as demandas do sector neste momento de recuperación tras a crise imposta pola pandemia. O mercado do turismo aposta por unha oferta de calidade, con atención á paisaxe e nós podemos responder con grande nivel a esas demandas”, explica Xosé Regueira que también valoró la recepción que en Fitur tuvo la presentación del proyecto de geoparque de Cabo Ortegal, candidato al reconocimiento de la Unesco. l