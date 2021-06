Los sindicatos exigen medidas inmediatas para garantizar una Transición Justa en As Pontes

Las centrales sindicales CIG, CCOO y UGT calificaron de “desastrosa” la reunión de la Mesa de Transición Justa de As Pontes celebrada el miércoles al no garantizar el mantenimiento del empleo en la industria auxiliar ni la paralización de los traslados de la empresa principal más allá del 30 de junio, compromiso conseguido anteriormente, dicen desde las centrales, por las continuas movilizaciones realizadas e “que agora xa está en cuestión”.



En el encuentro, lamentan desde las centrales, “vimos e padecemos a confrontación entre Miteco, Xunta de Galicia e Endesa, no que se refire ao proxecto de biocombustibles”, apuntan en un comunicado.





“Na xuntanza vimos a confrontación entre Miteco, Xunta e Endesa no que se refire ao proxecto de biocombustibles”







Critican, en este sentido, que después de año y medio con pruebas, y cuando en la reunión de enero se había quedado en concretar el proyecto en quince días, “atopámonos cunha proposta presentada pola Xunta de Galicia, sorprendentemente á noite anterior á reunión do mércores, onde se solicita unha prima de 30€/megavatio/hora para facer viable o proxecto”, apuntan.





“Irresponsable”





Los sindicatos consideran de “irresponsable” la actitud de la Adminsitración gallega ante esta situación, que con su propuesta, critican, solo busca ponerle “deberes” al Ministerio y a Endesa “sen asumir, como Goberno Galego, ningún compromiso, nin sequera a presentación dunha proposta empresarial alternativa a Endesa que acepte levar a cabo a súa propia iniciativa sobre biocombustibles”, añaden.



Lamentan asimismo que ni el Ministerio ni Endesa aporten ninguna solución ante el cierre de la térmica.



Las centrales, que responsabilizan a las tres partes (Xunta, Miteco y Endesa) del abandondo al que están sometiendo a los trabajadores, sin garantizarles alternativas, exigen medidas inmediatas que garanticen una Transición Justa, “que garantan o emprego durante o proceso administrativo” y que “se deixen de anuncios e se concreten proxectos de futura que sexan reais e que garantan a continuidade de emprego”.



Reclaman además la firma de un Protocolo de Transición Justa para posteriormente formalizar el Convenio de Transición Justa para As Pontes.