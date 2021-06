La comisión Kitchen prorrogará sus trabajos, buscará otra fecha para Cospedal y desconvoca a Rajoy

La Mesa de la comisión de investigación del Congreso sobre la 'operación Kitchen' ha acordado este jueves solicitar una prórroga del mandato de la comisión, que inicialmente acaba el 30 de junio. Su intención es extenderse al último trimestre del año ya que debe buscar otra fecha para interrogar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, al exministro Jorge Fernández Díaz, y al expresidente Mariano Rajoy.







El reajuste del calendario es consecuencia de la decisión de suspender la comparecencia de Cospedal que tenía que haber sido interrogada este miércoles pero a última hora se pospuso tras ser imputada por el juez que investiga la presunta trama de espionaje al extesorero Luis Bárcenas.





Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, ese cambio obliga a buscar una nueva fecha para la ex secretaria general y deja sin efecto el plan de cerrar la próxima semana las comparecencias con el ex ministro del Interior y el ex presidente Rajoy, que iban a ser interrogados el día 10 de junio.





La decisión se ha adoptado por la mayoría que PSOE y Unidas Podemos suman en la mesa de la comisión, donde hay dos socialistas, una representante del grupo confederal y dos del PP, que han votado en contra de los cambios en el calendario inicialmente acordado.