Los ponteses Alvariño y Castro buscan el podio en el Europeo

Miguel Alvariño, Daniel Castro y Pablo Acha. Esa es la apuesta de la Real Federación Española de tiro con arco de cara a lograr una plaza por equipos para los cada vez más próximos Juegos Olímpicos.



Este exitoso trío de tiradores que hasta la fecha se han subido al podio en las dos citas internacionales clasificatorias disputadas, afrontan ahora, tanto de manera individual como por formaciones, el Campeonato de Europa desde hoy y hasta el domingo se disputa en la ciudad turca de Antalya. Un campo de tiro en el que, además, hace menos de dos meses entraron en liza tanto el pontés Castro como Acha formando parte de la selección española de arco recurvo en el Grand Prix de Europa de la disciplina. En esa ocasión, el de la villa firmó la novena posición, si bien, y con mucho trabajo y competiciones a sus espaldas –incluyendo una plata en la Copa del Mundo de Guatemala, además de las preseas por equipos–, el de As Pontes sin duda peleará por mejorar esta plaza a nivel individual y volver al cajón con sus compañeros.





Los locales, junto con Pablo Acha, inician hoy la cita continental en Turquía, última antes del Preolímpico de París







Castro, Alvariño y Acha iniciarán hoy a las 14.30 el “round” clasificatorio, al que seguirá además la primera de las eliminatorias por equipos, que no volverán a entrar en liza hasta el jueves. En total serán 90 tiradores procedentes de 40 países los que peleen por, no solo el podio, si no que además aquellos que todavía no tengan plaza para Tokio optarán a lograrla en este Campeonato de Europa. España cuenta ya con un lugar en la prueba de recurvo masculino, modalidad en la que se pondrán en juego ocho plazas, al igual que en la competición femenina. Además de España, Bélgica, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, Moldavia, Holanda, Rusia, Suecia y Ucrania también tienen plazas.