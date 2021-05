Ángel Gabilondo recibe el alta tras pasar la noche en el hospital

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ya ha recibido el alta tras pasar la noche en el Hospital Ramón y Cajal tras sentirse ayer un poco "indispuesto" por una arritmia cardiaca cuando acudía a vacunarse de la primera dosis contra el Covid-19.





Así lo ha comentado Gabilondo a los medios a su salida del hospital donde ha comentado que se sintió "indispuesto" cuando subía unas escaleras para ir a vacunarse.





Ha agradecido a todos los que se han preocupado por él y la "amabilidad extraordinaria" del personal sanitario que le ha atendido: "Yo me encuentro muy bien y mejor que cuando vine", ha declarado el socialista.





Además, se ha sentido muy querido por toda la gente y ha asegurado que "todo el mundo ha estado muy encima". También ha trasladado que ha sido una campaña "muy exigente" y que su cuerpo le pide una vida con una escala de valores donde la "serenidad" tiene que ser la clave.





"Lo que me pasó no fue resultado de la vacuna"

Pese a que piensa que no es la única causa, reconoce que ese "esfuerzo y tensión emocional" le ha afectado. "Cuando crees en algo, el corazón también va contigo. Lo que me pasó no fue el resultado de la vacuna", ha explicado, para a continuación celebrar que le ocurriera esto en un hospital porque sino "hubiera sido más complicado".





Por ello, ha trasladado serenidad con respecto a la vacuna, porque a nadie "le va a pasar esto", sino que esta situación ocurre cuando "se lleva una forma de vivir" que todos deben "cuidar mucho".





"Esto no ha sido una causa única, la exigencia de la campaña ha podido influir pero no creo que sea la causa. Yo también tengo que aceptar que no soy un chaval (...) Ha sido una campaña muy exigente y mi cuerpo me esta diciendo que tengo que tomarme la vida con otra escala de valores", ha reiterado a las puertas del centro donde ha sido aplaudido por los sanitarios.