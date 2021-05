Javi Rey: “Tenemos que hacer lo nuestro y no depender de nadie”

Miramar, domingo, 12.00 horas. Ese es el único lugar en el que el Racing tendrá puestos todos sus sentidos en la última jornada de esta segunda fase liguera en la que los ferrolanos dependen de sí mismos para mantener su plaza en la categoría de bronce estatal, la que será la nueva Primera RFEF. “Nosotros no miramos fuera”, señala Javi Rey, elegido mejor jugador Estrella Galicia, del pasado mes. “Estamos mentalizados de que hay que ir a muerte, porque es una final. Sabemos que si apretamos y jugamos como en estos últimos partidos vamos a tener muchas opciones”, añade.





Somozas

Un positivo frena en seco la preparación del último duelo del Somozas

El positivo de un jugador del Somozas ha llevado a que la formación del Manuel Candocia frenase en seco la preparación del que este fin de semana iba a ser el último duelo de la segunda fase de la competición. Un partido en el que mediría sus fuerzas con el Arosa en una última jornada unificada. Y si bien este duelo no es vinculante para esas plazas, sí lo es para la clasificación final, por lo que habrá que esperar si se disputa esta última jornada. Sea como fuere, el Somozas volvería a los entrenamientos el día 14.







Con del Deportivo ya clasificado, midiendo sus fuerzas a un Numancia que busca el “sorpasso” al Racing en la última jornada, el centrocampista pontevedrés sabe que el pase del Racing pasa, fundamentalmente, por su propia actuación, sin esperar ayuda externa. “Está claro que al Depor le puede afectar en la intensidad el no jugarse nada, es inevitable que no metas tanto como si te estás jugando la vida, como nosotros. Por eso no queremos depender de nadie. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar, y ya está”, sentencia el jugador racinguista.





Dureza

Sin embargo, su rival del domingo, el Marino, tampoco se jugará nada en esta última jornada, más allá del honor de doblegar a uno de los favoritos. Un hecho, el de ya no tener opciones, que en absoluto ha mermado las ganas de los asturianos, que vienen de firmar tablas con los propios deportivistas y ganarle al Compostela hace unos días. ““Ellos van a salir a muerte, porque están demostrando que, aunque no se jueguen nada, están compitiendo”, analizaba Rey, “en su casa es un equipo muy difícil y sabemos que si no lo damos todo allí va a ser complicado”. Por lo que, si bien parece que el calendario ha favorecido al Racing al emparejarlo que el Marino en la última jornada, los verdes no se confían en absoluto ante un rival sin clasificación pero con valentía. Una valentía que, sin embargo, en ningún caso tiene que superar el empuje del único grupo que se jugará algo tangible en la mañana del domingo. “Se tiene que notar quién se juega algo. Desde que pite tenemos que ir a muerte”, apunta un Rey que llega “muy bien y con mucha confianza en mí mismo”.