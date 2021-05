Feijóo califica de “fructífera” la reunión con Calviño sobre Ferrol y los proyectos “Next Generation”

El presidente del gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, expresó su “satisfacción” ayer con el encuentro mantenido con la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, centrada en las propuestas de la Xunta para los fondos europeos “Next Generation” y en la crisis industrial de la comarca. Feijóo calificó la reunión de “fructífera” y “positiva”, anticipando la concreción de las proyectos presentados a lo largo de las próximas semanas o meses.





“Tivemos unha xuntanza dous galegos para analizar a situación económica e industrial de Galicia”, apuntó el presidente, incidiendo en que Calviño era “unha persoa que coñece a xestión”. En este sentido, Núñez Feijóo alabó de la vicepresidenta segunda que “sabe que a política non consiste nin en soflamas nin en titulares baleiros” y que también “sabe que estas cousas son moi complexas”. La intervención del presidente de la Xunta, no obstante, no estuvo carente de críticas hacia el Ejecutivo central, censurando “unha serie de decisións” que, apunta, “non comparte” y que “castigan” al territorio.





Pacto de Estado

Como ya había anticipado el pasado jueves, Núñez Feijóo planteó a la vicepresidenta segunda la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado por Ferrol en el que participen el Gobierno central y autonómico, la Diputación y los Concellos. Este acuerdo, señaló, tendría como objetivo dotar de carga de trabajo a Navantia, así como desarrollar proyectos en la comarca mediante los citados fondos “Next Generation”.





IEN por europa celebra el encuentro entre ambos gobiernos

La entidad Iniciativa Empresarial del Noroeste (IEN) por Europa celebró ayer el encuentro del presidente de la Xunta con la vicepresidenta segunda del Gobierno, considerando que representa “una luz en los oscuros momentos que atraviesa la industria de Ferrolterra”. El presidente de IEN, Manuel Pérez, ofreció la total colaboración de la patronal “en la búsqueda de soluciones” para el sector, apelando a la “tradición industrial” de la comarca, la cual, afirma, la hace idónea para desarrollar “iniciativas sólidas y duraderas”. En este sentido, Pérez defendió una apuesta por que los sectores naval y energético sigan siendo el motor económico de Ferrolterra, por lo que destacó la importancia de su “modernización” para la fijación de empleos.





Durante la intervención, sin embargo, no se hizo referencia a la movilización de las diferentes Consellerías para priorizar las inversiones en la comarca, como el propio Feijóo afirmó el pasado jueves. Sí se mencionó, por otro lado, la situación del cierre de la central de Endesa –afirmando que se debía a una “transición enerxética e ambiental abrupta”– y de la factoría de Siemens Gamesa “cando España está a plantear novos parques eólicos”.





Fondos europeos

En cuanto a los fondos comunitarios “Next Generation”, el presidente planteó la propuesta de la Xunta, que cuenta con un total de 354 proyectos, que movilizarían más de 20.000 millones de euros.

Feijóo defendió que el reparto de fondos responda a iniciativas “solidamente construídas” y que traigan “financiamento privado e creación de emprego” con “independencia do territorio” y de “intereses políticos”.





Críticas

El encuentro y posterior intervención del presidente de la Xunta también desató críticas por parte del BNG de Ferrol, que calificó de “hipócrita” su actitud “respecto da situación económica e social da cidade e a comarca”. El portavoz de la formación, Iván Rivas, afeó a Núñez Feijóo sus propuestas tras los fiascos del “acordo estratéxico con Pemex” o la inversión de más de 220 millones de Endesa en 2018 para adaptar la central a la normativa de emisiones europea solo para anunciar el cierre un año más tarde –en este caso por el aumento del precio por tonelada de emisión–.





De igual forma, Rivas censuró el anuncio del pasado jueves de priorizar inversiones en la comarca “despois de negalos nos orzamentos da Xunta para este ano 2021” o que no se plantease una solución a la problemática de las conexiones ferroviarias de la ciudad. Por último, desde la formación nacionalista también se cargó contra el resto de partidos ferrolanos por no denunciar “todos estes enganos”.