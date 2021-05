Endesa creará en As Pontes un centro que coordinará todos sus parques eólicos en España

Endesa desveló ayer durante su Junta General de Accionistas del presente 2021 su intención de convertir As Pontes en el epicentro de sus operaciones eólicas en España. Durante el evento, el consejero delegado de la multinacional, José Bogas, adelantó que la villa pontesa albergará el centro eólico de la compañía, el cual será el encargado de “llevar a cabo toda la logística, operación y mantenimiento” de estas instalaciones renovables en toda la península.





No obstante, los planes de la eléctrica para As Pontes no terminan ahí. En este sentido, Bogas confirmó que finalmente se invertirán unos 1.580 millones de euros para sustituir, de cara a 2026, los 1.468 megavatios de generación térmica por 1.505 de renovables. Esto supondrá, durante este período de construcción, la creación de “unos 1.250 empleos directos de media anual”. En cuanto al proyecto de la planta de generación por hidrógeno verde, el consejero delegado no ofreció datos concretos, salvo que de los 23 en desarrollo en la actualidad por toda España, el de la villa pontesa es “el más avanzado”.





Buenos resultados

Si bien la pandemia de coronavirus ha tenido un importante impacto en el mercado eléctrico –especialmente durante los períodos de parálisis productiva industrial y por el cese de actividad de la hostelería–, los resultados finales alcanzados por la compañía el pasado año han logrado superar las previsiones iniciales.





Así, la corporación alcanzó un beneficio neto de 2.132 millones de euros –un 36% superior al obtenido en 2019–, por lo que los dividendos finales se situarán un 37% por encima de los del año anterior y un 6% frente a las previsiones de comienzos del presente ejercicio.





Fondos Next Generation

Los fondos europeos Next Generation también tuvieron un papel prominente durante el encuentro con los inversores.





Ante esta potencial inyección de capital para inversiones, la eléctrica anticipó que elevará hasta los 23.300 millones de euros –un 22% más– el volumen de proyectos presentados.