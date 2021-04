El CIFP Ferrolterra incrementará el próximo curso la oferta de FP Dual

Cinco años han pasado ya desde que la FP Dual irrumpiese en la comarca con la implantación del primer ciclo –de Mecatrónica Industrial– de estas características en el CIFP Ferrolterra, en colaboración con la empresa Navantia. Desde entonces, esta modalidad de estudios, que combina la formación en el centro educativo con la recibida en el propio ámbito de la empresa, no ha parado de crecer en el centro dirigido por Enrique Pazo.





En la actualidad, supone el 20% de su oferta educativa, con un total de de doce grupos entre el alumnado de los diferentes cursos. Y seguirá creciendo. En el próximo ejercicio académico 2021/2022 se pondrán en marcha nuevas ediciones de los programas ya en marcha con el apoyo de diferentes empresas, entre los que se incluyen los ciclos de Energías Renovables; Producción y calor; Mecatrónica Industrial; Diseño en Fabricación Mecánica; Programación de la Producción; y Mantenimiento Electrónico.





Román Rodríguez: “É fundamental reforzar os lazos e sinerxias entre empresas e educación”



Al igual que los docentes, los empresarios se erigen en una pieza clave para el exitoso funcionamiento de los programas de Formación Profesional Dual. El alumnado recibe parte de su formación en los centros educativos y otra parte, la de mayor carga lectiva, en los propios centros de trabajo de las firmas colaboradoras.





En la comarca de Ferrolterra, son muchas las que apuestan por una modalidad formativa cuya oferta no ha parado de crecer en los últimos años. A ellas, así como a las asociaciones y confederaciones de empresarios y a los representantes del campus ferrolano, estuvo dirigida la reunión convocada por la Consellería de Educación y celebrada en el CIFP Ferrolterra.





Cerca de medio centenar de firmas y entidades estaban llamadas a participar en un encuentro en el que el conselleiro, Román Rodríguez, presentó las líneas de trabajo que la Xunta está desarrollando en materia de Formación Profesional y solicitó al tejido productivo la máxima colaboración en esta labor. “Nesta estratexia é fundamental reforzar lazos e sinerxias entre empresas e educación, entre as demandas do mercado laboral e a oferta educativa. Isto permite que o alumnado se forme, teñan traballo, aumentando as cotas de empregabilidade, que no ámbito da FP Dual sitúase arredor do 92%; pero tamén é importante que as empresas poidan ter recursos humanos ben formados e capacidade para adaptarse aos cambios que esixe o mercado produtivo”, comentó.





El encuentro de ayer estuvo también enfocado, según Rodríguez, a “escoitar as demandas e requerimentos que os empresarios nos formulan para ver como podemos adaptar de modo progresivo a nosa oferta ás súas demandas e, en definitiva, crear unha simbiose entre o mundo laboral e o educativo baseado nunha única palabra, que é ‘confianza’”, dijo. El alcalde de Ferrol, la vicerrectora del campus, el director de Navantia Ferrol, miembros de las asociaciones de empresarios y representantes de numerosas empresas de la zona tomaron parte en el encuentro celebrado ayer.





A estos se podrían añadir, además, otros tres ciclos en los que todavía se está trabajando con el objetivo de poder ofertarlos también a partir del próximo curso, pero que todavía no están cerrados. Se trata de una nueva edición del de Construcciones Metálicas así como dos nuevas propuestas: Automoción y Automatización y Robótica Industrial.





El centro ferrolano no solo ha sido uno de los pioneros en poner en marcha este tipo de estudios sino que es, en la actualidad, uno de los centros de la comunidad que mayor oferta dispone en este ámbito de aprendizaje. “O CIFP Ferrolterra é un dos grandes referentes de Galicia no ámbito da FP Dual”. Así lo afirmaba ayer el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, en su visita al centro ferrolano con motivo de la reunión con representes de empresarios y del Campus de Ferrol para presentarles las líneas estratégicas de la Xunta en materia de FP.





Dos nuevos CIFP

Para el conselleiro, la ya anunciada creación de dos nuevos centros integrados de Formación Profesional en la comarca –los actuales IES Leixa de Ferrol y Fragas do Eume de Pontedeume–, así como la reciente acreditación del Campus Industrial de Ferrol como el primero especializado de toda España, representan una nueva oportunidad para seguir impulsando estas enseñanzas en la comarca.





Abogó en este sentido Román Rodríguez por “establecer unha corrente constante de transferencia de coñecemento a tres bandas: FP, tejido productivo y Universidad, que pode ser moi proveitosa para todos”, dijo. l