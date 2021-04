Feijóo reprocha al Gobierno que "se oponga" al certificado de vacunación "sin ninguna propuesta"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la "obligación" de certificar la vacunación contra la covid-19 del Sergas y ha reprochado que el Gobierno "se oponga" al documento autonómico que busca facilitar la movilidad "sin ninguna propuesta alternativa".





Así se ha pronunciado, preguntado tras la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, señalase la necesidad de disponer de un documento único para permitir la movilidad y descartase la posibilidad de contar con "un cúmulo de certificados autonómicos".





A este respecto, Feijóo ha reconocido que le "sorprende" la postura del Ministerio dado que la Xunta ya había anticipado la emisión de un certificado de vacunación con anterioridad y ha recordado que otros gobiernos han actuado en el mismo sentido. "Es curioso que, cuando las comunidades autónomas vamos avanzando y proponemos avances que garantizan la seguridad durante la pandemia, se opongan a esto sin ninguna propuesta alternativa", ha censurado.





En este sentido, ha afirmado que el Gobierno gallego "está de acuerdo" en que debe emitirse un certificado único a nivel europeo, pero ha defendido la apuesta por la emisión de un documento autonómico para las personas que han recibido las dos dosis de una de las vacunas contra la covid-19 "mientras eso no se construye".





El titular del Ejecutivo autonómico también ha puesto el foco en la "obligación" que representa para el Sergas certificar la inmunización de una persona contra la covid-19 y lo ha enmarcado en la normalidad al recordar que se exige el certificado de vacunación contra enfermedades infantiles a los niños para su aceptación en las escuelas infantiles.





El presidente gallego ha garantizado que la comunidad "va a seguir dispensando el certificado (de vacunación)" y ha remarcado que si un gallego solicita que se acredite que ha sido inmunizado, la "obligación" del Sergas es proporcionarle el documento correspondiente.





Feijóo ha recalcado que la Xunta "lleva trabajando meses" para desarrollar este certificado y ha lamentado que el Gobierno "no propusiese una plataforma única para expedirlo" pese a que supone su "responsabilidad". Así las cosas, ha pedido que "si otros no trabajan", "no penalicen" a los que sí lo hacen para evitar "retrasos" en la gestión de la pandemia.





Vacunación

Preguntado por la posibilidad de que la limitación de la administración de vacunas de Janssen de acuerdo con la edad de la población diana pueda conllevar que se disponga de un excedente cuando se avance en el proceso de inmunización de las personas más mayores, ha reconocido que podría ocurrir esa situación, que ha indicado que se analiza a nivel nacional.





Sin embargo, ha remarcado que "es mucho mejor que vacunarse que infectarse" y "no hay nadie en la comunidad científica que no esté seguro de las vacunas", aunque "puede haber algún criterio de extrema prudencia".





Asimismo, ha explicado que se plantea retrasar la inoculación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a menores de 60 años que ya han recibido la primera una vez hasta que finalice el ensayo clínico que se lleva a cabo.





El presidente del Gobierno gallego también ha mantenido el 30 de junio como la fecha en la que se prevé que todos los mayores de 60 años hayan recibido alguna dosis de la vacuna y para que las personas de más de 70 hayan concluido el proceso.





Por otra parte, ha vuelto a defender la necesidad de que el Instituto Social de la Marina vacune a las personas vinculadas al sector del mar, una demanda que ha reconocido que ha tenido "poco éxito". Así, ha insistido en la importancia de inmunizar a los trabajadores del sector y en especial a "echan 15 días (en el mar)" dado el "riesgo enorme" que podría suponer que uno de ellos embarcase contagiado pero sin síntomas.