El Parlamento insta a la Xunta a reconocer el Camiño do Mar como ruta xacobea

El Parlamento gallego aprobó ayer, tras una transacción entre PP y PSOE, una proposición no de ley en la que insta a la Xunta a reconocer el carácter oficial del Camiño como ruta xacobea y que incluya en todas las acciones de promoción y divulgación turística ligadas al Xacobeo 2021-2022. El itinerario discurre por las localidades lucenses de Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove, Viveiro y O Vicedo, y continúa por la provincia de A Coruña, vía Mañón, Cariño, Ortigueira, Cedeira, Valdoviño, Narón hasta Neda.





A este respecto, el diputado del PP José Manuel Balseiro recordó que este reconocimiento “non se pode facer directamente a golpe de proposición non de lei, senón que previamente son necesarios estudos, informes e documentos que demostren que efectivamente hai razóns para oficializar esta nova ruta xacobea”.





El parlamentario apuntó a la “complexidade do proceso e a variación da normativa sobre o que se sustenta este recoñecemento” como aspectos que dificultaron que se consiguiera hasta ahora la declaración “ polo que pedimos desculpas por non ter acabado o proceso, pero ninguén estivo de brazos cruzados para avanzar no procedemento”, señaló.





“O recoñecemento dos Camiños de Santiago ten que estar fundamentado nunha metodoloxía que incorpore traballo de campo; investigación antropolóxica; fontes documentais, tanto escritas como planimétricas; e demostrar a influencia da ruta sobre a estrutura do territorio”, aseguró para garantizar que, una vez oficializado, la Axencia de Turismo de Galicia se encargará de su promoción y difusión como las restantes rutas xacobeas gallegas.