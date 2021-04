Hasta Stanford repalda a Ayuso

Quién nos iba a decir que Isabel Díaz Ayuso era una visionaria. La Universidad de Stanford le acaba de dar la razón. No a ella directamente, sino a su política de mantener abiertos negocios y bares. Según la prestigiosa entidad docente, los cierres no frenan la propagación del coronavirus. Seguro que ilustres científicos firmarán ese informe y otros, también igual de afamados, firmarán otro que diga absolutamente lo contrario basándose en todas esas comunidades que cerraban hostelería y comercios y veían cómo se frenaba la expansión de la enfermedad. Sea como sea, la realidad es que la presidenta en funciones de Madrid vuela rauda hacia su reelección y, a estas alturas, la única duda que les queda a los sociólogos es saber si conseguirá la victoria por mayoría absoluta o se quedará a un par de escaños. Y mientras, el gurú de Moncloa parece que ya le ha aconsejado a Sánchez que no participe mucho en la campaña para que no se le relacione a él con el fracaso.