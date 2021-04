Galicia volverá a citar a los 6.000 mayores de 80 años que rechazaron vacunarse: "Tenemos que convencerlos"

La Consellería de Sanidade volverá a citar a los mayores de 80 años que no acudieron a vacunarse contra la covid-19 en la primera llamada, pero no solo a aquellos en los que hubo un problema de citación, si no también a los 6.000 que rechazaron activamente recibir su dosis.





"Tenemos que convencerlos de que se vacunen", ha dicho el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, durante la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en la ultima reunión del comité clínico, en la que ha destacado los efectos positivos de este proceso de vacunación en la reducción de la mortalidad y de los contagios.





En concreto, ha recordado que, tras el proceso de inmunización, las residencias de mayores llevan 25 días sin nuevos positivos entre sus usuarios y ha bajado tanto la presión hospitalaria como la cifra de fallecidos diarios en la comunidad. Asimismo, en lo relativo al grupo de mayores de 80 años, Núñez Feijóo ha recordado que, si bien en la primera ola este grupo de edad supuso el 18% de los contagiados, actualmente es solo el 3,5%.





Por ello, ha garantizado que insistirán en la vacunación de las personas de este colectivo que aún no han recibido su dosis, el 2,63% de ellos porque rechazaron activamente vacunarse. "¿Vamos a llamarlos a todos otra vez? La respuesta es que si, a todos los que no fuimos capaces de localizar, que son los menos, y, sobre todo, a aquellos que lo rechazaron, porque tenemos que convencerlos de que se vacunen", ha añadido.





"Gran responsabilidad" de los gallegos

En respuesta a preguntas de los medios, Núñez Feijóo ha destacado la "gran responsabilidad" que están mostrando los gallegos que, "a pesar de las distintas decisiones" en relación a la vacuna, han acudido mayoritariamente a inmunizarse con las dosis de AstraZeneca, concretamente el 75%. "Es un excelente indicador", ha ratificado.





A renglón seguido, ha hecho hincapié en la importancia de la vacunación y en la seguridad de las dosis

administradas. "En España ha habido 100.000 muertos por covid, pero nadie puede certificar de momento que haya habido un solo muerto por la dispensación de la vacuna es España", ha dicho el presidente gallego, que ha visto esta "una comparación suficientemente clara de la eficacia de las vacunas".





Entre otros indicadores, ha recordado que los usuarios de residencias gallegas, de los más castigados por la mortalidad, llevan 25 días sin ningún nuevo contagio, y estos índices han bajado también para los mayores de 80 años --el 18 por ciento de los contagiados en la primera ola y poco más del 3% actualmente--.





A nivel mundial, ha destacado Núñez Feijóo, "hay millones de personas vacunadas" con AstraZeneca, y la cifra de consecuencias o adversidades es muy bajo. "Yo sigo teniendo muy claro que es mucho más peligroso no vacunarse con AstraZeneca que inmunizarse con esa vacuna", ha zanjado.





Retrasos en Janssen

Paralelamente, el presidente gallego ha visto "una mala noticia" el aplazamiento en la dispensación de la vacuna de Janssen, decidido este martes por sus responsables tras la suspensión cautelar de la administración en Estados Unidos.





Galicia, ha recordado, tenía pensado dispensar esta vacuna a grandes dependientes y mayores de 70 años que no pueden salir de sus casas. "Esto era muy importante, porque eran 8.500 dosis y 8.500 inmunizados", ha apuntado, en referencia a que se trata de una vacuna monodosis.





"Lamentablemente esto no ha podido ser y vamos a ver que dicen las autoridades farmacológicas", ha añadido Feijóo, que confía en que "las dudas se esclarezcan".





Del mismo modo, el presidente gallego también ha querido dejar para los expertos la propuesta de algunas comunidades de aplazar la administración de las segundas dosis para avanzar más en las primeras.





"Cuando el colectivo es de personas vulnerables, hay que ser muy prudentes con eso", ha dicho el jefe del Ejecutivo gallego que, no obstante, ha ratificado que Galicia escuchará las propuestas en la interterritorial y las someterá a "consideración clínica".





Otra de las cuestiones que deben decidir los expertos, ha apostillado, es la segunda dosis que recibirán los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años. "Mi opinión personal no tiene mucha relevancia, no soy epidemiólogo ni especialista en vacunas", ha dicho Núñez Feijóo, que, no obstante, ha abogado por una "decisión de forma inmediata", dado que estas segundas dosis pendientes deberían empezar a administrarse "en los primeros días de mayo".