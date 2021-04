Santi Rey: “No vamos a loquear e hipotecar el futuro del club”

Cuando el pasado verano la actual directiva asumió el control del club lo hizo con el propósito de dar continuidad a ese objetivo de recuperar la categoría. Hacia esa meta se enfocaron todos los esfuerzos de un grupo de trabajo que se vieron plenamente recompensados el domingo. Y, aunque toca disfrutarlo, también es momento de empezar a mirar al futuro para construir un proyecto de garantías con el que regresar a la Liga Endesa.





Han conseguido el objetivo que se habían propuesto en un año que ha sido muy difícil.

Sí, estamos muy satisfechos. El objetivo ya con la anterior directiva era tratar de volver a la Liga Endesa, que el año anterior no se había podido porque no se disputó la fase. Queríamos reforzar un poco la plantilla, pero también rebajar el presupuesto porque dadas las circunstancias la temporada era complicada. Había menos ingresos de abonados, no había taquillas y decidimos no “tocar” a nuestros patrocinadores más pequeños. Aun así quisimos afrontar el gasto porque uno de los objetivos que quería nuestro patrocinador, Baxi, era llevar al equipo a la máxima categoría a toda costa.





Para materializar un ascenso deportivo hay que contar con viabilidad económica. ¿Saldrá el equipo en la máxima categoría?

Sin duda. Somos optimistas porque vamos a negociar con Baxi y confiamos en que continúe. Durante la fase hemos estado en contacto con ellos y la perspectiva es buena. Es de agradecer su apoyo porque, cuando descendimos, tenían la opción de cortar el patrocinio y no solo no lo hicieron, sino que lo mantuvieron como si estuviésemos en LF1. Ahora esperamos que la situación mejore en cuanto a la pandemia y poder contar con el respaldo de más empresas pequeñas y que entre alguna grande. Tengo que agradecer el trabajo de la gente del club que lleva el aspecto económico, porque han hecho una previsión de lo que supone hacer frente al ascenso y necesitamos subir el presupuesto, 200.000 euros, para darle a Lino un equipo con garantías.





¿A cuánto dinero se refiere?

La Liga Femenina 1 ha crecido mucho. Han entrado equipos potentes y los presupuestos se han incrementado bastante. Los hay que superan el millón de euros y muchos cerca de los 800.000. Nosotros podríamos llegar, en el mejor de los casos, a 450.000 y seríamos el segundo o tercero más bajo.





¿Qué ha sido lo más complicado esta campaña?

Lo que nos ha generado más incertidumbre ha sido que no hubiese ningún positivo. Sobre todo antes de la fase de ascenso. Después de todo el trabajo y el esfuerzo económico, si nos tenemos que ir para casa sería una decepción. Por lo demás, creo que la directiva ha trabajado con mucha ilusión y de forma espectacular dadas las circunstancias y podremos equilibrar el presupuesto en julio. Ahora necesitamos que más gente se involucre, que subamos los abonados y las empresas que nos apoyen.





¿Cómo vivió la fase? ¿Vio peligrar el ascenso en la semifinal?

Antes del partido tenía plena confianza en el equipo, porque veía cómo estaba de ánimo. Es cierto que durante el partido tuvimos un momento de incertidumbre, pero me tranquilizó ver a Lino López tranquilo. También ver cómo el equipo reaccionó muy rápido cuando ellas se escaparon. Y, después, ya vi que íbamos a otra velocidad, con otra actitud. Cuando nos fuimos de 7 en el último cuarto empecé a pensar que estaba hecho. Este equipo se lo merecía porque ha trabajado mucho, le ha dedicado muchas horas y porque es un grupo humano espectacular.





¿Con qué reto vuelve el Baxi Ferrol a la Liga Femenina 1?

Lo principal es devolverle la ilusión a la gente, que A Malata tenga cada vez más aficionados y que la gente se sienta identificada con el equipo. Aspiramos a conseguir la permanencia, aunque sabemos que con los presupuestos que se manejan va a ser difícil. Lo que tenemos claro es que no vamos a loquear. Vamos a pagar lo que podamos, sin hipotecar el club para el futuro.





¿Es pronto o ya han empezado a pensar en la próxima temporada?

Cuando descendimos hicimos una apuesta importante por Lino López y aún tiene otro año de contrato. A mí me gustaría renovar a alguna gente, pero no nos vamos a entrometer en su trabajo. Él tiene plena libertad para fichar a quien quiere y gastar el dinero como crea que es mejor. Los números y los datos lo refrendan. Conociéndolo, seguro que ya tiene pensado cosas y ya estará dando vueltas al planteamiento de equipo que hay que hacer. Pero ahora vamos a disfrutar, al menos un par de días.