Doble plata para madre e hija en la Copa de España

La primera edición de la Copa de España de estilos disputada el pasado fin de semana en Leganés dejó asimismo las primeras medallas locales en esta nueva competición organizada por la Federación Española de la disciplina.





Así, si bien la participación comarcal en esta novedosa competición no fue muy numerosa, ello no fue óbice para que la delegación local regresase con un excelente botín, conformado por dos platas. Dos trofeos que, además, se quedarán en la misma casa, ya que estos llegaron gracias a la actuación de Marta González y Lía Penabad, madre e hija, enroladas en las filas del Grupo Bazán.





Esta última karateka formó en un cuadro infantil de técnica Shito Ryu, conformado por una quincena de jóvenes competidoras, y en el disputó la final ante Laura Gustran, cediendo por un ajustado 2-3. En este mismo grupo formó su compañera de entrenamientos Sara Torrecilla –AM Fene–, si bien esta quedó apeada en cuartos, asimismo en una igualada eliminatoria.





Por su parte, su progenitora entró en liza en un cuadro de veteranas de 36-49 años –asimismo de Shito Ryu– menos populoso que el de su hija. Tras superar en semifinales a Patricia Álvarez por 0-5, la local cayó en la final por igual marcador ante Miriam Cogolludo.





En la cita masculina formó asimismo el progenitor de Sara Torrecilla, César, que no contó con la misma fortuna que González. Así, el integrante del AM Fene cayó en su primera confrontación y no tuvo opción de acceder a la repesca.





La representación gallega en este nuevo trofeo estatal estuvo conformada por 58 karatekas procedentes de cuatro clubes.