Ferrolterra baja del centenar de casos activos por primera vez en siete meses

Los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Ferrol bajan del centenar por primera vez en más de siete meses. En los datos publicados ayer había 96 personas con un diagnóstico positivo, de las cuales 87 permanecían en sus domicilios. No se estaba por debajo de cien desde el pasado 22 de agosto, antes de la segunda y de la tercera olas. La diferencia es que entonces no había pacientes ingresados y en la actualidad todavía nueve necesitan atención en el CHUF, tres de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos. La otra enorme brecha es que en agosto los fallecidos seguían siendo los 33 de la primera ola, mientras que ahora se contabilizan 214, la mayoría en el primer trimestre de 2021.





La cautela es máxima porque la experiencia de las vacaciones navideñas no permite triunfalismos. Se han realizado menos PCR (apenas por encima del centenar en los dos últimos días), aunque es un efecto lógico de la falta de casos activos y, por lo tanto, de la ausencia de contactos estrechos, y no necesariamente de que haya un infradiagnóstico. Aun así, los efectos de la movilidad vacacional tardan en notarse y, si se estuviesen produciendo ahora contagios, no se empezarían a detectar hasta dentro de unos días.





Pese a todo, la situación en las tres comarcas es la mejor desde antes del otoño, con nueve municipios que no han tenido un diagnóstico positivo en las últimas dos semanas (A Capela, por ejemplo, lleva dos meses libre de Covid) y con 13 concellos (de un total de 20) sin casos nuevos desde hace siete días. Son Fene, Cedeira, Valdoviño, Neda, Cariño, Cabanas, San Sadurniño, Monfero, Mañón, A Capela, Moeche, Cerdido y As Somozas.





Asoma el cero

El ansiado cero al que se aspira tanto en casos como en ingresados, que se consiguió el verano pasado y que es el objetivo que recuerda el Área Sanitaria en sus comunicaciones a través de las redes sociales, empieza a aparecer. Se notificaron cero pacientes en la UCI durante cuatro días seguidos, entre el 27 y el 30 de marzo (se refiere a pacientes con el virus activo, los que hayan negativizado o estén pendientes de confirmación no entran en estas estadísticas).





También hubo cero casos positivos en las pruebas realizadas el viernes 2 de abril, un hito que no se daba desde el 7 de agosto. Es un dato que aparece ahora, con las cifras consolidadas (aunque al ser recientes todavía son susceptibles de tener alguna variación). Los números que actualiza el Sergas cada día abarcan un período entre las seis de la tarde de la víspera y las seis de la tarde de la antevíspera. Pero conforme avanza la semana estos datos se colocan en sus fechas correctas, ya en los días completos, lo que implica cambios. Por eso en la web aparece el 2 de abril sin contagios y, por consiguiente, también con una tasa de positividad del 0%.





Son cero los casos activos en centros sociosanitarios (no hay ningún usuario positivo en residencias de ancianos en Galicia y solo dos trabajadores) y aumenta el número de días en los que no se contabilizan fallecidos con Covid. La última muerte en el área sanitaria se notificó el 26 de marzo y, desde hace un mes, son seis los decesos.





Vacunación

Los datos oficiales tocan suelo mientras prosigue la vacunación de los mayores de 80 años, que ahora pueden ser llamados para acudir a inmunizarse también al Hospital Naval (centro de día) y al Arquitecto Marcide (laboratorio), además de a sus centros de salud de referencia. Diversos municipios han puesto a disposición de los vecinos transporte para facilitar este desplazamiento a los que tengan dificultades, ya que a muchas personas coge por sorpresa esta llamada. La llegada de nuevas dosis en Semana Santa ha acelerado el proceso y variado los planes. El objetivo de Sanidade es el de completar al menos la primera dosis a esta franja de edad en la próxima semana.





También en el Marcide ha continuado durante los festivos y fin de semana la vacunación de los trabajadores esenciales, incluyendo en la inmunización con Astra Zeneca al grupo de entre 55 y 65 años, que en una primera fase no estaba comprendido en la franja de edad apta para esta marca.