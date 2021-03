De novo Armas

A verdade que un non deixa de sorprenderse cando saen determinados “debates políticos” no Concello de Ferrol. De verdade que había que levar ao pleno municipal o mantemento ordinario da Praza de Armas? Cuestión que, como moito, dá para tratar en Comisión? Pero, segue a dereita ferrolá sen aceptar que é un erro a súa posición sobre manter, no seu chan, o aparcadoiro?





É certo que hai grupos minoritarios en redes sociais que seguen facendo ruído, pero que realmente, dálles igual este asunto ou outro calquera. Len só o titular da noticia e a partir de aí arde Troia. O problema é que desde a dereita, así, as están alimentando, sen decatarse que están inflando ao seu inimigo pola dereita. Unha mágoa que as Confrarías, por causa do Covid-19, non poidan saír esta Semana Santa á rúa, porque esta nova Praza de Armas adáptase moito mellor ás súas necesidades e acabaríamos, creo, con esta polémica estéril.