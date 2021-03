Araceli Paz: “Este proyecto me aportó aprendizaje; tengo ya ganas del segundo cómic”

Cuenta en su web que desde muy pequeña supo que su profesión no sería algo convencional. Su atracción por el dibujo la llevó a estudiar Bellas Artes y tras experimentar con la fotografía, el vídeo, el diseño y la escultura, la ilustración llegaba a su vida casi de forma casual.





Empezó a subir a Instagram las viñetas que ya hacía durante su etapa universitaria y en poco tiempo le empezaron a llegar las primeras ofertas de trabajo. “Y claro, no me quedó más remedio que darme de alta como autónoma y empezar a trabajar; fue todo así, muy rápido”, dice.





Esto fue hace ya unos tres años, cuando la marca de productos de humor para fisioterapeutas (calendarios, agendas, etc) Fisio de-mente la contrató como su ilustradora oficial. Ahora, Araceli Paz (Ferrol, 1994) tiene ya entre sus manos el resultado de su nueva aventura: la publicación de su primer cómic, editado por Penguin Random House.





Se titula “Konichi ¡guau!” y en él aborda una historia de humor sobre una pareja que podría definirse como “millenial”, que decide independizarse –llevándose también a su perrita a su nuevo hogar– y que ha de enfrentarse así a cuestiones como la precariedad laboral, la inclusión de los animales como miembros oficiales de la familia, la mayor libertad o el amor. “Ya que iba a retratar a una pareja, me parecía muy importante alejarme de todos los estereotipos, no incluir ni un solo micromachismo, que los hemos vivido toda la vida y todavía es como que están muy presentes. Aunque es verdad que salió solo, porque es algo que tengo ya como muy trabajado, traté de cuidar mucho este aspecto, para no caer en tópicos, que todo fuera como muy sano”, explica.





“Me gustaría que con este libro el lector se dé cuenta que se puede tener una relación sana, un futuro feliz independientemente de que la situación económica sea mejor o peor, pero que siempre puede haber positivismo y que el futuro es totalmente igualitario, libre de machismos y de micromachismos, sin estereotipos”, añade.





Experiencia

Este estreno literario le ha aportado, sobre todo, aprendizaje. “Era mi primer proyecto editorial, así que era un cambio muy grande pasar de lo que hacía normalmente, que eran encargos para empresas o el desarrollo de mis viñetas en redes sociales, y pasar al formato físico.





Tan buen sabor de boca le ha quedado de esta experiencia, que ya tiene en mente un segundo cómic, del que solo nos da un pista: “es novela gráfica de humor y tiene mucho que ver con los fantasmas personales, el crecimiento, el síndrome de la impostora...”, avanza. En la actualidad trabaja también en la portada de un libro sobre la historia de Escocia de una autora española que vive en aquel país y que saldrá publicado este año. Más conocida en redes como AraCaeli, la joven ferrolana ha ido incrementado su popularidad, superando los 85K de seguidores.





Planta pediátrica

Araceli Paz fue la encargada hace menos de un año de ilustrar la planta de urgencias pediátricas del Hospital Teresa Herrera de A Coruña.





“Fue el trabajo más bonito en el que participé hasta la fecha por todo lo que representa, porque fue un proyecto que sobre todo en ese momento ayudó mucho, y sigue ayudando, a los niños que van al hospital por urgencias y a los sanitarios que trabajan allí, pues ha quedado un espacio muy alegre y muy positivo. El personal sanitario estaba encantado”, dice.