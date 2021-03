Ganar al Unionistas, la única cuenta del Racing

Con el Zamora como único que tiene asegurada su plaza entre los tres primeros del subgrupo 1-A, el Racing luchará en la última jornada con cuatro formaciones por ocupar una de las otras dos plazas vacantes en esa zona de privilegio que, además de garantizar su presencia en la futura Primera RFEF, seguirán en la carrera por lograr el ascenso a Segunda.





Una última jornada trepidante, que se disputará el domingo a las 12.00 en horario unificado y en la que el Unionistas, actualmente segundo y próximo rival del Racing, es el que a priori lo tiene más fácil. De las 81 combinaciones posibles, en 66 acabaría clasificándose. El Celta B lo haría prácticamente en la mitad de los casos, mientras que el Racing y el Deportivo estarían entre los tres mejores en 24 y 23 de las opciones, respectivamente. Las posibilidades del Compostela son remotas, pero no nulas, y dependen de una carambola de resultados adversos de sus rivales directos.





Números y cábalas que, en el caso del Racing, son bien sencillos. Los departamentales no dependen de sí mismos, pero buena parte de sus opciones sí pasan por derrotar al Unionistas en el Reina Sofía en un partido que, debido a la remodelación que está sufriendo este estadio, prácticamente se disputará a puerta cerrada –apenas una treintena de socios podrán acceder–.





“Es una final”, lo define acertadamente Dani Abalo, que resume el sentir de un equipo que solo piensa en sumar los tres puntos y mirar de reojo qué sucede en los compromisos de sus adversarios más directos: el Celta B y el Deportivo. Los olívicos tiene una difícil visita al siempre exigente campo de O Vao, donde el Coruxo, que ya sabe que peleará por evitar el descenso, busca tres puntos que lo dejen en una situación de partida óptima respecto a sus futuros adversarios en el segundo tramo del campeonato. El Deportivo, por su parte, recibe a un Zamora ya clasificado para el grupo de arriba que también aspira a engordar su casillero y arrastrar cuantos más puntos mejor.





Si el Racing gana y alcanza los 29 puntos, se metería entre los mejores si Celta B o Deportivo –o ambos– no ganen. En cualquiera de estos supuestos –que no gane ninguno, que no lo hagan los vigueses o los herculinos–, el conjunto ferrolano saldría beneficiado de los posibles empates que se llegasen a dar en función de las posibles combinaciones.





Hay que tener en cuenta que, a igualdad de puntos, esta situación se resolvería contabilizando los resultados de los implicados, ya sean dos, tres o cuatro. En este caso, al Racing le es favorable cualquier posible combinación salvo la que resultaría de acabar empatado con Unionistas y Deportivo.





Ese es, sin duda, el caso más dramático pues, incluso ganando, acabaría fuera. Para llegar a este extremo debería producirse un triunfo de los de Parralo y que Celta B y el cuadrio blanquiazul ganen. Ello provocaría un triple empate a 29 puntos en la tercera plaza entre departamentales, salmantinos y herculinos que favorecería a estos últimos.





Salvo en este supuesto, ganar es la opción más clara para que los verdes acaben arriba, pero no la única.





Un empate también podría serle favorable, pero, en este caso, siempre que el Celta B pierda y el Deportivo no gane. De ser así, independientemente de lo que suceda con el Compostela, el cuarto en discordia, se produciría un triple o cuádruple empate, que en todos los casos resultaría favorable al conjunto verde.





“Hay que ir a por los tres puntos, a ganar. No podemos pensar en lo que pueda pasar. Hay que ganar y que otro pinche”, insiste Dani Abalo a la hora de valorar todas estas cuentas posibles. El equipo tiene por delante una semana intensa en la que tratará de aislarse de todo para preparar ese duelo en el que saben que el Unionistas “tratará de jugar con nuestra ansiedad”. Y es ahí donde “tenemos que tratar de hacer el fútbol que veníamos haciendo antes del confinamiento”. “Nosotros a lo nuestro”, apunta en el mismo sentido Pep Caballé: “No es el momento de pensar en lo que hemos pasado (en referencia al brote de coronavirus), sino en el futuro”, zanja.