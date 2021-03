Las amenazas de Pablo Iglesias a los socialistas

En el PSOE, cada vez que se habla de un posible adelanto electoral, lo niegan rotundamente. Sin embargo, se da casi por hecho que en noviembre iremos de nuevo a las urnas y, sobre todo, más después de la salida de Iglesias del Gobierno. El líder podemita ha convertido su ley de alquileres en caballo de batalla y de confrontación con Sánchez y, aunque sabemos que estamos ya en campaña y que los mensajes hay que matizarlos, acaba de amenazar al Gobierno con buscar fórmulas en el Congreso que le permitan sumar apoyos para que la ley salga como él la quiere. Es evidente que, sabiendo un poco de matemáticas, no dan las cuentas, pero la amenaza de que se rompa la coalición planea sobre la cabeza de Pedro Sánchez. Tal vez, la solución a este embrollo se verá tras los comicios madrileños. Dependiendo, sobre todo, de los apoyos que sea capaz de conseguir el coletudo líder de la formación morada. Si sus resultados no son buenos, estaremos ante el final de un partido que no logró asaltar los cielos.