Mucho más ruido que nueces

Galicia y el Estado ya tienen un nuevo contencioso. Como si no fueran suficientes todos los frentes abiertos entre las dos administraciones, desde ayer, también está en el punto de mira de Sánchez y los suyos la ley de Sanidade de la Xunta. Y todo por eso de que, con ella en la mano, se puede obligar a un ciudadano a vacunarse. Dicho así, la verdad, es que parece como muy dictatorial, sin embargo, por mucho que así lo hayan asegurado los amantes de las fake news, la realidad es muy distinta. Solo se podrá obligar a alguien a medicarse cuando nos encontremos en una situación particularmente grave y el no hacerlo pueda perjudicar a quienes le rodean. Además, esta parte de la ley queda supeditada a una norma de rango nacional. Lo dicho, que si se quiere hacer ruido es muy fácil, pero si nos atenemos a la verdad, el texto es mucho más suave de lo que la mayoría de quienes no lo leyeron se cree.