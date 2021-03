La hostelería ortegana pide salidas para regularizar las terrazas

Éxito de convocatoria en la jornada de huelga de la hostelería vivida ayer en Ortigueira para reclamar una solución a la falta de regularización de muchas de las terrazas del municipio. Tanto la Asociación de Comercio y Hostelería Ortegana (ACO) como los hosteleros cifraron el seguimiento en un 100%. La problemática saltó a raíz de las inspecciones que está realizando la Guardia Civil para controlar el cumplimiento por parte de la hostelería de las medidas de seguridad contra la Covid-19 decretadas por la Xunta y que incluye la pertinente licencia de ocupación del espacio público, una licencia de la que, por distintas casuísticas, muchos establecimientos de la localidad carecen.





“En canto á ocupación do solo público, hai establecementos que non teñen o ancho suficiente de acera –1,50 de mínimo que establece la normativa autonómica– para poder instalar terrazas e neses casos non se lles pode outorgar licencia e noutros como o caso dos da Alameda que según a normativa de 2004 que é a que está en vigor, teñen que instalar a terraza anexa ao local e non debaixo das árbores como pasa nesta zona”, explicaba ayer el alcalde, Juan Penabad Muras antes del pleno en el que se abordó una modificación transitoria de la ordenanza, similar a la aprobada en junio de 2020 que estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre para que los hosteleros pudieran solicitar permiso. Esta modificación permitirá emplear plazas de aparcamiento para la instalación de las mesas y sillas, así como ampliar la superficie disponible a aquellas terrazas que la tenían limitada.





Además de esta modificación que no entrará en vigor hasta dentro de mes y medio o dos meses, el pasado martes el alcalde emitió un bando para peatonalizar la travesía de la Alameda en Ortigueira y dos calles más en el núcleo de Espasante para poder dar una solución así a aquellos en los que hasta ahora no se permitía la instalación de la terraza por no disponer del espacio suficiente.





El alcalde, que ayer salió a hablar con los afectados reunidos a las puertas del consistorio antes del pleno, insistió en que “non hai deixadez por parte do Concello, o de hoxe é o primeiro pleno ordinario do ano en Ortigueira e estamos levando esta modificación”. Por otra parte avanzó que ayer mismo dictó una premonitoria para iniciar los trámites de redacción de una nueva ordenanza que sustituya a la de 2004 y que será sometida a consulta pública y se atenderá a las aportaciones realizadas desde la Asociación de Comercio y Hostelería Ortegana (ACO) así como de los hosteleros “aos que consultaremos de maneira individualizada”.





Desde hoy algunos negocios no abrirán las terrazas

Hoy entra en vigor el Plan de hostelería segura de la Xunta que permite compatibilizar la actividad en el sector con las normas sanitarias y que además del necesario código QR para detectar posibles contagios exige tener las licencias y permisos pertinentes. “Nosotros no vamos a abrir la terraza, nos limitaremos al aforo interior”, indicaba ayer Laura Fernández gerente del mesón O Malecón y la Terraza de Laura en la Alameda, “a mí ya me vino la primera inspección y no me voy a arriesgar a la sanción, y como yo muchos otros hosteleros”. Señala que la huelga de ayer “es un método de presión para que nos hagan caso y nos den soluciones. No vamos en contra del gobierno pero necesitamos que regularicen esta situación”.