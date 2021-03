Hai seis días este xornal publicaba a crónica sobre a polémica xerada por Rafael Domínguez, voceiro do PP de Pontevedra, ó referirse a Ferrol de xeito inapropiado, cando ademais pretendía quedar ben coa patronal de ENCE. É dicir, un asunto alleo á nosa cidade. Mais, o salientable non foi unha esperada rectificación do dirixente pontevedrés, senón que tanto o presidente da Xunta como o secretario xeral do PPdeG alimentaban esas desafortunadas palabras.





Está o PP introducindo, sen máis, a mala educación na política galega? Son distraccións?Forman parte xa desa desaforada carreira para ser tan repelentes como a extrema dereita? Ou quizais, e máis neste 10 de marzo, buscan crear ruído porque, tras unha longa década de gobernos de Núñez Feijóo e a falta dunha política industrial, así como a súa reforma laboral – aínda en vigor – traen como consecuencias crise e un páramo económico imposible de ocultar?