María José Leira regresa al Ateneo con su producción pictórica reciente

Tras varios años de ausencia en los espacios expositivos de la ciudad, la pintora y exprofesora María José Leira –Ferrol, 1948– se reencuentra con su público en una muestra que se inaugura hoy –sin acto, en cumplimiento de las restricciones sanitarias– en el Ateneo y que permanecerá abierta hasta el día 27.





Se trata de un conjunto que ronda la treintena de obras y en el que confluyen trabajos realizados en diferentes técnicas, algunas de ellas “rescatadas” por la autora tras años en barbecho –los infograbados– pero bajo un universo temático ya transitado. “Aunque es una tendencia extendida titular las exposiciones”, explica Leira, “yo soy reacia a hacerlo; me cuesta hacer, por ejemplo, veinte cuadros sobre una misma temática”. En todo caso, en la muestra están muy presentes algunos de los temas recurrentes en su trayectoria: “La soledad del hombre, la cotidianeidad, eso que se siente en los actos de recogimiento...”, señala. Junto a esto hay también manifestaciones de carácter más estético y, también, crítico, con la ironía como hilo conductor.





Una muestra pospuesta

La exposición estaba prevista para el año pasado, pero la pandemia impidió que María José Leira, exprofesora en el IES Concepción Arenal, pudiese volver a enseñar su obra en la ciudad naval. Por ello la muestra que se abre hoy difiere de la que había planteado en 2020. “En estos meses he seguido trabajando”, afirma, “y por eso las obras que se pueden ver este mes en el Ateneo no son las mismas que las que tenía pensado exponer el año pasado”, señala. “Los cuadros se acumulan”, explica, “y los acumulados no dejan de ser cuadros pasados, de alguna manera se quedan obsoletos”.





Entre los trabajos que ya cuelgan de las paredes de la segunda planta del Ateneo destacan los infograbados, una técnica a la que ha vuelto Leira después, recuerda, “de doce años sin tocarla prácticamente”.





La exposición puede visitarse desde hoy mismo en horario de lunes a viernes entre las 11.00 y las 13.30 y de cinco a nueve de la tarde, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas.