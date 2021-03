Victoria Abril pide disculpas en los Premios Feroz: "Siento mucho si he ofendido a los que han perdido seres queridos"

La actriz Victoria Abril ha pedido este martes 2 de marzo disculpas por su intervención la semana pasada en la que ponía en cuestión la utilidad de las vacunas contra la pandemia de coronavirus, asegurando que siente "mucho" si ha "ofendido a las personas que han perdido a sus seres queridos".





"Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa hablando sin filtros de los vivos he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención y para mí todas las vidas cuentan. Creedme, por favor", ha señalado la actriz al subir a recoger su premio.





Tras ser presentada por el actor Jorge Sanz, Abril ha irrumpido en el escenario entre aplausos y sin mascarilla. La intérprete ha aclarado que iba a leer su discurso, que traía escrito en unas hojas, porque "no está el patio para ruidos".





"Gracias por venir y por este honor. Como no está el patio para ruidos, he decidido hacerme una chuleta porque son muchas las personas a las que tengo que agradecer", ha resaltado, para luego recordar que París ha sido la ciudad en la que ha "infravivido en este año tan duro y tan cruel para algunos".





"Sin lucha y sin coraje no habrá libertad. Si no puedes curar, al menos no dañar", ha reiterado Abril, citando unas palabras de Hipócrates. También ha dirigido unas palabras a la presidenta de AICE, María Guerra, quien también estuvo presente en la rueda de prensa de la semana pasada.





"Aunque no pensamos lo mismo sobre algunos temas, hemos sido capaces de discrepar sin violencia, porque sentimos el mismo amor por el cine", ha añadido. Abril también ha tenido un recuerdo sus "tres ases": los directores Pedro Almodóvar, Agustín Díaz Yanes y Vicente Aranda.





"Este premio es un salvavidas. Durante aquellos años oscuros de la dictadura, el cine y su luz me salvaron la vida y han hecho de mí lo que soy", ha dicho. "Durante esta variante y la que venga, me voy a clausurar. Si me necesitáis, silbad, que subo: todo lo que necesitamos es amor", ha concluido.





Previamente, el actor Jorge Sanz ha defendido a Abril. "Victoria Abril tiene la cualidad de que nunca se le verá la trampa, siempre te creerás su personaje, haga lo que haga. Tened cuidado con eso de las máscaras, que a lo mejor nos convence a todos", ha bromeado.





"Es única, insustituible y distinta a todos los demás. Hace tiempo que decidió hacer lo que le sale del peine cuando le sale del peine y porque le sale. Se ha convertido en gran diva y lo hace porque puede", ha concluido.