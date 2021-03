Fátima Sánchez | “No se visibiliza lo suficiente la vulneración de los derechos humanos en el Mediterráneo”

Los refugiados que llegan a las islas del Egeo son deportados a Turquía. Desde allí las vías de entrada a Europa se cierran. Por eso, las rutas más arriesgadas del Mediterráneo central hasta Lampedusa se han intensificado, con un riesgo mucho más alto para quienes han decidido dejar su país en busca de un futuro. Proteger la vida de esas personas tan vulnerables es el papel que juegan ONGs como Open Arms, en la que no ha dudado en embarcarse la socorrista ferrolana Fátima Sánchez Palacios.





¿Cómo conociste Open Arms y qué te animó a comenzar esa colaboración con la ONG?

Los conocí a través de la televisión, cuando empezaron la iniciativa en Lesbos. Luego los empecé a seguir en Instagram y poco a poco me fue gustando todavía más esta iniciativa, así que hace aproximadamente dos meses decidí enviarles un correo para enfrascarme en esta maravillosa aventura.





¿En qué consistió esa experiencia y cuál ha sido tu papel?

Me embarqué en el velero Astral. Su labor es de rastreo y monitorización. A bordo íbamos el capitán, tres socorristas, una enfermera, dos marineros, una cocinera, dos periodistas y un dibujante. Cada uno teníamos un trabajo en concreto, pero al final, todos nos ayudábamos en todo. Cuando teníamos coordenadas de las lanchas con los migrantes, nos aproximábamos y actuábamos.





¿En el tiempo que has pasado con ellos, cuál ha sido la situación que más le ha impactado?

En el momento de tener a los migrantes rescatados y transferidos a los guardacostas italianos, las miradas y los gestos de agradecimiento que nos lanzaban, eso no se me va a olvidar nunca.





¿Crees que somos conscientes de lo que pasa más allá de nuestras fronteras o de lo que vemos en los medios de comunicación?

En mi opinión no somos conscientes de todo lo que está pasando en el Mediterráneo central, no está lo suficientemente visibilizada la vulneración de los derechos humanos que sucede allí. Ojalá que empecemos a tomar todos conciencia y poner un poquito más de nuestra parte para que esto deje de suceder, que no se pierda ni una vida más en el mar por esta situación.





¿Ha cambiado algo para ti tras esta experiencia?

Sí. En mí ha cambiado el valorar más lo que tenemos aquí, las pequeñas cosas. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua pensando que nuestros problemas son enormes, cuando realmente tenemos todo a tiro de piedra. Por supuesto volvería a repetir siempre que cuenten conmigo y la situación me lo permita.





Llevas años como socorrista en las playas ferrolanas, ¿te ha servido esa experiencia para la que has desarrollado con Open Arms?

En cierta parte sí, sobre todo en la confianza en mí misma, pero también es verdad que es una forma de trabajar completamente diferente.





¿Cuáles son tus planes ahora. Repetirás este verano como socorrista, tienes pensado colaborar con alguna ONG…?

Tengo pensado volver a las playas de Ferrol este verano, y siempre que pueda estaré en contacto para colaborar con la Ong Open Arms.





¿Cómo definirías la labor de Open Arms?

Un gran grupo de personas muy humanas haciendo una labor increíble. Desde aquí animo a toda la gente que pueda a colaborar con ellos de una manera u otra, para poder seguir con todos sus proyectos adelante.