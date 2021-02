El Somozas pretende volver a la dinámica victoriosa

Quedan cinco jornadas para que finalice la primera fase del campeonato y el Somozas pretende sumar en ellas el mayor número posible de puntos para meterse entre los tres primeros y, además, llegar al tramo en el que se pondrá en juego el ascenso a Segunda RFEF en la mejor situación. Así que, después de dos partidos sin ganar y solo cuatro sumados de los últimos doce puntos en juego, el cuadro verdiblanco espera regresar a la senda del triunfo en el choque que lo enfrenta al Silva este mediodía –12.00 horas, Manuel Candocia–.





No será una tarea fácil, pues el Silva presume de ser uno de los rivales más incómodos del grupo gallego de Tercera División, sobre todo por su juego directo, el poderío físico de sus jugadores y el potencial que tiene a balón parado. Contra eso, lo que el Somozas intentará es darle velocidad a la pelota para complicarle la vida a un rival que, además, se siente más incómodo cada vez que se ve por detrás en el marcador.

Acopio





A pesar de los catorce puntos que separan en la tabla clasificatoria a Somozas y Silva, el cuadro verdiblanco sabe de las dificultades que entraña sumar en estos momentos del campeonato. El objetivo que tiene el técnico David Pérez es, sin embargo, terminar la primera fase con la mayor cantidad de puntos de cara a partir la segunda en una buena posición para acabar peleando por el ascenso a una categoría que será el cuarto nivel del fútbol español en la temporada 21/22 tras las reestructuraciones que se van a llevar a cabo.

Las de Josito y Juan Martínez, lesionados, son las bajas con las que el Somozas se presenta a un partido en el que espera hacer valer el nivel de su plantilla para imponerse.





El As Pontes espera confirmar ante la Agrupación Estudiantil su buen nivel

La buena imagen dejada por el As Pontes ante Bergantiños y Polvorín –primero y tercero del subgrupo 1-A, pero que no fueron capaces de derrotarlo– necesita continuidad en el partido que lo enfrenta a la Agrupación Estudiantil –17.00 horas, Santa Isabel–. Se trata de un rival directo de la escuadra pontesa, que en la segunda fase jugará por la permanencia y que en la actualidad tiene dos puntos menos que la escuadra que dirige Chollas, que tratará de que el cuadro compostelano no lo adelante en la tabla.





A pesar de estar en la zona baja, el entrenador del As Pontes, Chollas, destaca el buen nivel al que la Agrupación Estudiantil ha rendido en las últimas semanas, sobre todo gracias a las incorporaciones realizadas a su plantilla. Además, la diferencia de puntos que hay entre los dos subgrupos –los de la zona sur tienen muchos más– hacen necesario que el As Pontes llegue a la segunda fase con un mayor botín para, de esta manera, conseguir la permanencia en la que se va a llamar Tercera RFEF y no caer a la categoría inferior.





Los defensas Berto y Álex López, lesionados, son los jugadores del As Pontes que son baja para este choque.