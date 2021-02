O Parrulo entierra sus opciones

Era el día señalado para iniciar la escalada hacia la permanencia, pero lo que en realidad pasó es que O Parrulo Ferrol empezó a enterrar sus opciones de continuar en la máxima categoría nacional. Situado el equipo ferrolano en la última posición clasificatorias, el partido en el que se enfrenta al rival más próximo se saldó con una derrota que ahora lo deja a siete puntos de la zona de salvación y a seis de la plaza que obliga a ganar una eliminatoria para mantenerse. Difícil reto para una escuadra a la que el apoyo de su fiel parroquia para que es lo único que le funciona dentro de una temporada llena de cosas negativas, mientras que casi ninguna hay positiva.





Ni un par de minutos de partido se habían jugado cuando el Aspil Jumpers Ribera Navarra tradujo en gol sus dos primeras llegadas a la portería rival. Las cosas se empezaban a torcer para O Parrulo Ferrol que, sin embargo, dispuso de la ocasión de estrenar su cuenta realizadora en sendas opciones de Kevin Chis, aunque lo que en realidad llegó fue el tercer tanto del cuadro visitante en una nueva acción a balón parado, la fórmula con la que creó más peligro en el tramo inicial de la primera parte.





La insistencia de O Parrulo encontró premio a cinco minutos del final de la primera parte gracias a un tanto de Isma. Eran los mejores minutos del equipo ferrolano que, aunque parecía ver más cerca que nunca la posibilidad de reducir distancias, en realidad lo que se encontró fue un nuevo tanto visitante que puso las cosas muy cuesta arriba de cara a la segunda parte del choque.





Organización

Apostó por el juego de cinco O Parrulo desde el comienzo de la segunda parte pero, a diferencia de otras ocasiones, esta vez el equipo ferrolano no tenía la claridad de otras veces a la hora de encontrar la portería contraria. De hecho, el gol con el que Iago Rodríguez redujo distancias no llegó hasta los ocho minutos del segundo período, pero en realidad no supuso un revulsivo.





Todo lo contrario, porque la insistencia de O Parrulo Ferrol se tradujo, en realidad, en tres goles casi consecutivas de la escuadra visitante, que dejó el partido casi visto para sentencia. Por eso, a pesar de que en los últimos minutos O Parrulo Ferrol no dejó de intentarlo, el resultado ya estaba decidido. Solo quedó el homenaje de la afición en el último minuto, aplaudiendo el esfuerzo de una escuadra que, a pesar de todo, no dejó de intentarlo hasta el último segundo.