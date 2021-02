A falta de dos jornadas para el final de la liga regular, Comarcal A Fervenza y Valdetires se ven mañana las caras en un derbi de máxima emoción en el que los tres puntos en juego son de vital importancia para los dos equipos.





Las ferrolanas, que ejercerán como visitantes, ya están clasificadas para la fase de ascenso, pero en una campaña en la que se arrastran los puntos para el siguiente tramo de clasificación y los play-off se disputan a partido único, quieren más. De hecho, aspiran a ser campeonas de su grupo y convertirse también en el mejor equipo de toda la categoría para asegurarse los emparejamientos en casa hasta el final.





Las pupilas de Chipi tienen, por el contrario, objetivos más modestos. Tras una temporada más que óptima, llegan a estas últimas sesiones de la liga regular –dos jornadas más un partido que tienen pendientes– con opciones de meterse entre los cuatro primeros. Una aspiración que, sobre todo, les garantizaría la permanencia que tanto ansían. Su última derrota precisamente ante el equipo con el que rivalizan por el cuarto puesto, el Bembrive, complicó sus aspiraciones y, aunque consideran al Valdetires como un rival “de otra liga”, sumar algún punto sería una buena forma de reengancharse en la zona alta.





“Nesta liga non hai partido no que non te xogues nada”, advierte Fran Toba, entrenador del Valdetires insistiendo además en las dificultades que a buen seguro les presentará un adversario siempre “muy motivado e competitivo, que sempre xoga ao 200 por cen e que mañá farao ao 300”.





Ambas formaciones se conocen a las mil maravillas y no habrá mucho lugar a la improvisación. De hecho, el preparador augura un choque “parecido ao da primeira volta. Elas esperarán na súa cancha e sairán á contra”. Precisamente, Toba pone el acento en la seriedad defensiva de A Fervenza, del que recuerda es de los equipos menos goleados de la categoría, por lo que augura “un partido no que non haberá moitos goles e que se decidirá por cousas puntuais: xogadas de estratexia, a calidade das xogadoras...”. Ahí, la experiencia de las futbolistas del Valdetires puede jugar a su favor, pues es un aspecto que “nestes partidos nótase moito”.





En el Comarcal A Fervenza encaran el choque sin presión alguna. Los tres puntos importantes eran los de la pasada semana, ahora, ante un equipo como el líder, aunque saldrán a “jugar de igual a igual, no es nuestro partido, porque son superiores”, apunta Fran de Paz, uno de los integrantes del cuerpo técnico.





Con todo, en un choque de tanta emoción, confían en poner en apuros a su oponente, aunque piensen más en “sacar algo la próxima semana en Castro y en el partido aplazado ante el Envialia”.





En las filas del Comarcal A Fervenza, Chipi no podrá contar con Belén, que padece molestias en una rodilla; ni con Nata, que fue expulsada con roja directa ante el Bembrive y deberá cumplir un partido de sanción.