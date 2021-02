Onésimo: “No fuimos nosotros y lo lógico es perder”

El preparador del Celta B, Onésimo Sánchez, reconoció la evidente superioridad del Racing en una primera parte en la que “fue mejor. En la segunda parte hemos buscado alternativas a lo que nos estaba pasando y creo que hemos equilibrado el partido, quizá sin mucha claridad a la hora de llegar a la portería rival, pero hemos tenido más manejo, jugamos más en campo rival y ha sido más pareja que la primera, que es donde no hemos estado a gusto”, analizaba el preparador. Y es que para el entrenador el primer tanto racinguista sí que condicionó “un poco el partido, pero no debería. Trabajamos para que no nos condicione tanto y no nos haga tanto daño como nos ha hecho hoy –por ayer”.





En su cuarto duelo en diez días, Sánchez no achaca la derrota a un cansancio “al que no estamos acostumbrados, pero ha habido otras circunstancias y el rival ha sido mejor, sobre todo en la primera mitad, y nosotros no hemos sido nosotros, y cuando pasa eso lo lógico es perder”.